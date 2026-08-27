Evelyn Salgado da banderazo a la primera etapa del Sistema Sanitario de Puerto Marqués

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda dio el banderazo de inicio a las obras de infraestructura de drenaje en el puerto.

Más de diez mil habitantes de Puerto Marqués, Acapulco, verán mejorada su calidad de vida y el entorno de su comunidad con el inicio de la primera etapa del Sistema Sanitario. La gobernadora Evelyn Salgado Pineda dio el banderazo de arranque a esta obra crucial, que representa una inversión de 20 millones de pesos del gobierno estatal.

Este proyecto busca resolver problemas históricos de saneamiento, garantizando servicios dignos y una mejor imagen para esta emblemática zona turística de Guerrero. La iniciativa responde a un compromiso directo con los acapulqueños, quienes contarán con infraestructura de calidad.

Durante el evento, la mandataria guerrerense enfatizó el cumplimiento de su palabra: “Hoy vengo a decirles estamos cumpliendo”, afirmó Salgado Pineda, destacando que estas acciones transforman promesas en hechos concretos para la población.

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Reiteró su visión para la región: “Queremos un Acapulco con servicios dignos y con mejores condiciones para seguir creciendo. Un Acapulco con avance, pero que no deje a nadie atrás y no deje a nadie fuera”, expresó, subrayando el impulso a obras de alto impacto como sistemas de agua potable, drenaje y plantas tratadoras.

La intervención de saneamiento abarcará puntos estratégicos del municipio de Acapulco como el Bulevar de Las Naciones. ı Foto: Especial.

La inversión de 20 millones de pesos en Puerto Marqués forma parte de un esfuerzo mayor. Tan solo en 2026, la administración estatal ha destinado más de 142 millones de pesos a diversas obras hidrosanitarias en Acapulco.

Estos recursos se han aplicado en desazolve de canales, intervención del colector pluvial en el Bulevar de Las Naciones, inicio de sistemas de agua en La Providencia y Salsipuedes, así como la reparación de fugas en la red de distribución y acueductos Papagayo I y II.

Facundo Gastélum Félix, director de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG), explicó que esta primera etapa del drenaje sanitario garantiza una vida útil de más de 50 años.

El proyecto incluye la instalación de 625 metros de tubería de polietileno de alta densidad de 12 pulgadas, y una red de atarjeas con mil 572 metros de tubería de 10 pulgadas y 430 metros de 8 pulgadas. Además, se construirán 415 descargas domiciliarias y 92 pozos de visita, elementos clave para un sistema eficiente.

Martín Carmona Salinas, comisario de Puerto Marqués, agradeció el apoyo, señalando que el drenaje integral beneficiará a miles de familias que han sufrido inundaciones por años. “Nos va a favorecer mucho a todos nosotros”, comentó, reconociendo el impacto directo en la comunidad.

Los representantes comunitarios encabezados por Martín Carmona Salinas reconocieron el impacto directo de los trabajos en la zona de Puerto Marqués. ı Foto: Especial.

Este arranque complementa acciones previas, como la puesta en operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Puerto Marqués el pasado mes de mayo, consolidando un sistema integral de saneamiento para la zona. Con estas obras, el gobierno de Guerrero reafirma su compromiso con el desarrollo de Acapulco, buscando recuperar su grandeza y ofrecer bienestar a sus habitantes y visitantes.

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JVR