Tere Jiménez inaugura un tecnoparque

La Gobernadora del Estado, Tere Jiménez, encabezó la ceremonia de corte de listón inaugural del complejo.

LA GOBERNADORA de Aguascalientes, Tere Jiménez, inauguró la primera etapa del Parque Industrial San Marcos Valley, un desarrollo de clase mundial que fortalece la infraestructura industrial de la entidad y amplía su capacidad para recibir nuevas inversiones nacionales e internacionales.

El proyecto representa una inversión de mil 700 millones de pesos y tiene capacidad para albergar entre 20 y 30 empresas nacionales y extranjeras, con la expectativa de atraer inversores por mil 100 millones de dólares y generar nueve mil empleos directos y 36 mil indirectos.

La mandataria estatal destacó que la consolidación de nuevos espacios industriales permite a Aguascalientes mantener una posición competitiva en el escenario nacional y generar mejores oportunidades para las familias, al favorecer la instalación de empresas, la creación de empleos de calidad y el crecimiento ordenado de la economía.

TE RECOMENDAMOS: Adquiere 3 propiedades por casi 9 mdp Gobernadora de Colima compra propiedades por 9 mdp en 3 años

“Las empresas tienen la tarea de innovar, producir, competir y generar valor; los gobiernos tenemos la responsabilidad de facilitar las condiciones para que las inversiones puedan desarrollarse en Aguascalientes. En el gigante de México trabajamos juntos para que los proyectos avancen, la economía se fortalezca y más personas encuentren oportunidades de empleo, porque el empleo es nuestro principal programa social”, sostuvo.

José Arturo Crespo, directivo de Lintel-San Marcos Valley, dijo que este desarrollo tiene una superficie de 140 hectáreas; la primera etapa comprende 30 hectáreas ya urbanizadas, con infraestructura y servicios necesarios para iniciar la comercialización y recibir a nuevas empresas.

Destacó que está diseñado para atender las necesidades de compañías de sectores estratégicos y de alto valor agregado, entre ellos, la industria automotriz, componentes electrónicos, tecnología, manufactura avanzada, salud y logística.

Aguascalientes inaugura primera etapa del Parque Industrial San Marcos Valley

Miles de familias en Aguascalientes se beneficiarán directamente con la inauguración de la primera etapa del Parque Industrial San Marcos Valley, un proyecto que promete impulsar la economía local y generar miles de nuevas oportunidades laborales. La gobernadora Tere Jiménez encabezó la apertura de este desarrollo, fortaleciendo la infraestructura industrial del estado para atraer inversiones.

Este nuevo complejo representa una inversión inicial de mil 700 millones de pesos. Se proyecta que el parque atraiga inversiones adicionales por 18 mil 700 millones de pesos (equivalentes a mil 100 millones de dólares), con la expectativa de crear 9 mil empleos directos y 36 mil indirectos, sumando 45 mil puestos de trabajo para la región.

“Las empresas innovan y producen; los gobiernos facilitamos las condiciones para que las inversiones prosperen en Aguascalientes”, afirmó la gobernadora Jiménez. Subrayó que el empleo es el principal programa social de su administración, trabajando para que más personas encuentren oportunidades y la economía local se fortalezca.

Las fortalezas de conectividad y seguridad de Aguascalientes posicionan a la entidad como un nodo logístico clave en México. ı Foto: Especial.

Ubicado al sur de la capital, San Marcos Valley abarca 140 hectáreas, de las cuales 30 ya están urbanizadas y listas para recibir empresas. José Arturo Crespo Pavón, directivo financiero de Lintel-San Marcos Valley, destacó: “Reafirmamos nuestra confianza en Aguascalientes, en su gente y en su potencial para ser un polo industrial clave en México”.

El parque está diseñado para albergar entre 20 y 30 empresas nacionales y extranjeras, enfocándose en sectores estratégicos y de alto valor agregado. Esto incluye la industria automotriz, componentes electrónicos, tecnología, manufactura avanzada, salud, logística y almacenamiento, así como industria ligera y especializada, diversificando la base económica estatal.

Esaú Garza de Vega, secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología del Estado, resaltó las ventajas competitivas de Aguascalientes. Su ubicación estratégica en el centro de México, excelente conectividad, cercanía con cadenas de suministro, talento calificado y un entorno seguro, son factores clave que atraen estos proyectos.

Con este desarrollo, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso de colaborar estrechamente con el sector privado. El objetivo es seguir fortaleciendo la infraestructura productiva, impulsar la llegada de empresas globales y nacionales, y generar más empleos y oportunidades de desarrollo para las familias de Aguascalientes, consolidando su futuro industrial.

INAUGURACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL SAN MARCOS VALLEY



En Aguascalientes seguimos generando las condiciones para atraer nuevas inversiones y crear más y mejores empleos para nuestra gente.



Hoy inauguramos el Parque Industrial San Marcos Valley, un nuevo espacio que fortalece la… pic.twitter.com/LDhPyWUTcI — Tere Jiménez (@TereJimenezE) August 11, 2026

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR