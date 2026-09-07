IECM da banderazo a Proceso Electoral Ordinario 2026-2027 en CDMX

IECM realizó la declaratoria de Inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027, el 6 de septiembre de 2026.

El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) declaró este el inicio formal del Proceso Electoral Ordinario 2026-2027, en el que se renovarán las personas titulares de las 16 alcaldías, 66 diputaciones y 204 concejalías de la Ciudad de México.

Durante la sesión, la consejera electoral María de los Ángeles Gil Sánchez afirmó que el árbitro electoral está listo para garantizar una elección con altos estándares de calidad que brinden resultados confiables a la ciudadanía.

“Preparar una elección con rumbo hacia una jornada electoral en la que elegiremos 286 cargos de elección popular, requiere iniciar trabajos con suficiente antelación y sabemos de antemano que esa responsabilidad es grande. Este instituto ejerce su función electoral de manera permanente. Nuestra preparación y capacitación constantes son condición indispensable para llegar hoy con la confianza que las actividades venideras serán desarrolladas bajo altos estándares de calidad y sobre todo, con un profesionalismo ejemplar”, expuso.

IECM realizó la declaratoria de Inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027, el 6 de septiembre de 2026. LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM ı Foto: Cuartoscuro

Por su parte, la consejera electoral Sonia Pérez Pérez señaló que la autoridad electoral tiene el reto de atender y gestionar exitosamente las quejad que rodean las elecciones en la Ciudad de México.

“Uno de los retos que tiene de manera reiterada de manera reiterada son los procedimientos sancionadores. Sin duda todavía tenemos el recuerdo de las mil 800 quejas que nos llegaron el proceso electoral pasado. Tenemos una expectativa para este nuevo periodo, pero en esta ocasión estamos preparados preparadas para afrontar esta situación con éxito”, afirmó Pérez Pérez.

Las precampañas para renovar diputaciones y alcaldías podrán iniciar el 4 de enero de 2027, con una fecha de término pactada para el 12 de febrero de 2027.

Paralelamente, habrá un periodo de captación de apoyo para las personas que aspiran a una candidatura sin partido , mismo que comenzará el próximo 15 de diciembre y finalizará el mismo viernes 12 de febrero del siguiente año.

La consejera presidenta del IECM, Patricia Avendaño Durán, el 6 de septiembre de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

Según el IECM, se producirán 16.4 millones de boletas para las elecciones del domingo 6 de junio de 2027, que estarán acompañadas de más de 137 mil actas donde se registrarán los votos depositados en las 13 mil 592 urnas que se prevén instalar.

“Es característico que cada vez más, tenemos más registro nominal y más casillas. Este material electoral lo vamos a tener que trabajar con una administración muy estricta de los recursos públicos. Estamos obligados a hacer un uso más eficiente de estos recursos, tenemos que ver cómo utilizarlos de manera cada vez más eficiente, con un uso más racional”, dijo el Consejero chilango Ernesto Ramos.

La recepción de toda la documentación ligada al registro de candidatos para alcaldías y diputaciones se efectuará del 8 al 15 de marzo de 2027, mientras que la aprobación de las postulaciones se efectuará del 22 de marzo al 3 de abril de 2027.

En lo que corresponde al inicio de las campañas para diputaciones de mayoría relativa, alcaldías y concejalías, la fecha será el 4 de abril de 2027, que terminará el 2 de junio, cuatro días antes de la jornada electoral.

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cehr