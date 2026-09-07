Fiestas Patrias 2026: ¿Quién estará en Tlalpan el 15 de septiembre para el Grito?

La Explanada de la alcaldía Tlalpan retumbará a ritmo de banda y música norteña para festejar el orgullo patrio estas Fiestas Patrias 2026.

Calibre 50 y Luis Antonio López “El Mimoso” encabezarán la cartelera musical gratuita para celebrar el 216.º Aniversario de la Independencia de México en la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, estas Fiestas Patrias 2026.

De acuerdo con el programa oficial anunciado por la alcaldía a través de sus redes sociales, las presentaciones en vivo se llevarán a cabo en la Explanada de la alcaldía Tlalpan a partir de las 19:00 horas de este 15 de septiembre de 2026, en un evento abierto a todo el público.

Las voces más potentes de la música de banda se unen en Tlalpan para conmemorar el 216.º Aniversario de la Independencia estas Fiestas Patrias 2026. ı Foto: Especial.

Cartelera musical y artistas confirmados para el 15 de septiembre en la Explanada de la alcaldía Tlalpan

Estas Fiestas Patrias 2026, el elenco de las celebraciones patrias en el sur de la capital reunirá a dos de los máximos referentes de la música sinaloense y norteña. De acuerdo con la imagen oficial publicada por las autoridades de la alcaldía, el escenario contará con la participación de:

Calibre 50 (Presentación estelar de música norteña y corridos)

Luis Antonio López “El Mimoso” (Show estelar de música de banda sinaloense)

El acceso a la explanada y el ingreso a los conciertos programados será totalmente gratuito.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado si habrá mariachis o ballets folclóricos locales abriendo el evento previo a las 19:00 horas. En cuanto la alcaldía comparta la lista de grupos teloneros, la información se actualizará puntualmente.

Tlalpan alista una noche mexicana inolvidable con acceso 100% gratuito y ambiente familiar para la comunidad durante estas Fiestas Patrias 2026. ı Foto: Especial.

Horarios y programa de actividades para el Grito

El inicio formal de los espectáculos en la Explanada de la alcaldía está programado para las 19:00 horas del 15 de septiembre de 2026.

19:00 horas: Apertura de la verbena popular e inicio de los conciertos estelares en el escenario principal.

23:00 horas (aprox.): Ceremonia cívica tradicional del Grito de Independencia encabezada por las autoridades de la alcaldía desde el balcón del edificio de gobierno, seguida de la entonación del Himno Nacional y el espectáculo de pirotecnia.

Posterior al protocolo cívico: Continuación del programa musical para el cierre de la jornada festiva.

Calibre 50 y El Mimoso encenderán el escenario del Centro Histórico de Tlalpan con lo mejor del regional mexicano estas Fiestas Patrias 2026. ı Foto: Especial.

Recomendaciones y accesos para asistir a la Explanada de la alcaldía Tlalpan

Para acortar tiempos de traslado y disfrutar de las actividades con tranquilidad, toma en cuenta la siguiente información práctica de movilidad y seguridad:

Ubicación y transporte público

Sede: Explanada de la alcaldía Tlalpan (Plaza de la Constitución, Col. Tlalpan Centro).

Transporte masivo recomendado: La opción más eficiente es llegar mediante el Metrobús Línea 1 (Estación Fuentes Danzantes o Plaza Maza) y caminar unas cuadras hacia el centro histórico de la demarcación.

Cierres viales: Se prevén afectaciones al tránsito vehicular en calles principales del primer cuadro como San Fernando, Hidalgo, Madero y Moneda.

Una velada llena de tradición, ritmo y espíritu festivo espera a los asistentes desde las siete de la noche. ı Foto: Cuartoscuro.

Filtros de seguridad y objetos prohibidos

En los módulos de revisión instalados por el personal de seguridad y Protección Civil no se permitirá el ingreso de:

Paraguas o sombrillas con punta metálica

Cinturones con hebillas grandes o metálicas

Bebidas alcohólicas externas y recipientes de vidrio

Armas de fuego, objetos punzocortantes, herramientas y pirotecnia privada

¡QUE RETUMBE EL GRITO EN TLALPAN! 🇲🇽❤️

Este 15 de septiembre, la Explanada de Tlalpan se llena de música, orgullo y fiesta mexicana.@mimosoyo , @Calibre50 y muchas sorpresas más.🎤🔥



¡Que viva Tlalpan! ¡Que viva México! ¡No falten! 🏃🏻‍♀️ ✅#GritoTlalpense #Tlalpan #Septiembre… pic.twitter.com/g3fXJ1S7TB — Gaby Osorio (@Gabyosoriohdz) September 7, 2026

Lo que tienes que saber de estas Fiestas Patrias 2026

¿El evento del Grito de Independencia en Tlalpan es gratis?

Sí, la entrada a la Explanada de la alcaldía y el acceso a los conciertos de Calibre 50 y El Mimoso son 100% gratuitos.

¿A qué hora cierran los accesos peatonales a la explanada?

Los filtros de revisión permanecen abiertos durante la tarde y noche por estas Fiestas Patrias 2026, pero el ingreso se limitará en cuanto el espacio alcance la capacidad máxima permitida por Protección Civil. Se sugiere llegar entre las 17:30 y las 18:30 horas.

¿Habrá Ley Seca durante las Fiestas Patrias en Tlalpan?

La suspensión en la venta de bebidas alcohólicas se oficializa a través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Se recomienda consultar los canales oficiales de la alcaldía Tlalpan días antes del 15 de septiembre para confirmar los horarios y colonias donde aplicará la norma.

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JVR