Aseguran madera talada ilegalmente en Tlalpan

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y autoridades federales aseguraron dos mil metros cúbicos de madera durante un cateo realizado en un predio de la alcaldía Tlalpan, señalado como un posible centro de almacenamiento de madera proveniente de la tala ilegal.

El operativo se realizó en un inmueble ubicado sobre Camino Real al Ajusco, en la colonia Fuentes de Tepepan, como parte de la “Estrategia de Combate Contra la Tala Ilegal”, luego de una denuncia ciudadana y del seguimiento a un aseguramiento realizado en junio pasado.

300 hectáreas del Ajusco y Topilejo, Tlalpan, ha afectado la tala ilegal

De acuerdo con la SSC, el 11 de junio fue asegurada en la colonia San Bartolo el Chico una camioneta que transportaba 212 tablones de pino, cuya procedencia no pudo fue acreditada. A partir de ese caso, agentes de investigación capitalinos obtuvieron datos que permitieron solicitar una orden de cateo ante un juez de Control.

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Durante la diligencia, en la que también participaron la Fiscalía General de la República, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Guardia Nacional y personal de la alcaldía Tlalpan, fueron localizadas tablas y polines, además de madera de especies tropicales provenientes de Guerrero y Oaxaca.

La propiedad en Tlalpan fue sellada y quedó bajo resguardo de la policía, mientras que la madera incautada fue puesta a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar su procedencia y las posibles responsabilidades.

El aseguramiento ocurre mientras el Gobierno de la Ciudad de México mantiene operativos contra la tala ilegal; de acuerdo con el Primer Informe de Labores de la Sedema, durante el primer año de la administración de Clara Brugada se realizaron 108 operativos en coordinación con autoridades locales y federales.

Estas acciones, según la dependencia, derivaron en el desmantelamiento de seis centros clandestinos de transformación, así como en el aseguramiento de 668 metros cúbicos de madera, 106 metros cúbicos de tierra de monte, 40 vehículos y 50 herramientas presuntamente utilizadas para actividades relacionadas con la tala ilegal.

El nuevo aseguramiento en Tlalpan representa por sí solo una cantidad de madera casi tres veces superior a los 668 metros cúbicos reportados por la Sedema como asegurados durante el primer año de la administración, aunque corresponde a un operativo realizado después del periodo informado en ese balance.