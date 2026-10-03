CDMX gana premio internacional por emisión del Bono Verde para el Cablebús

La CDMX recibió el premio internacional Financiamiento de Transporte Urbano del Año por la colocación del Bono Verde destinado al Cablebús.

El Gobierno de la Ciudad de México, por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), encabezada por Juan Pablo de Botton Falcón, obtuvo el premio internacional “Financiamiento de Transporte Urbano del Año” en los Projects & Infrastructure Finance Awards, gracias a la colocación del Bono Verde 2025 enfocado en la construcción de las Líneas 5 y 6 del Cablebús.

La distinción internacional pone de relieve el financiamiento de infraestructura sustentable impulsado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, con el objetivo de fortalecer la movilidad y la conectividad en la capital del país.

La emisión del Bono Verde 2025 se realizó por un monto de 3 mil millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), lo que representó la transacción etiquetada más grande registrada en la historia de la Ciudad de México.

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La colocación captó una demanda de los inversionistas que superó al doble el objetivo financiero original, situación que refleja la confianza del sector financiero en los proyectos y las finanzas públicas locales.

Respecto a la aplicación de los recursos, Juan Pablo de Botton Falcón precisó que la recaudación de la emisión financiará las obras de la Línea 5, el trazado que conectará a la alcaldía Álvaro Obregón con La Magdalena Contreras, así como la Línea 6, cuyo recorrido enlazará a Milpa Alta con Tláhuac.

Con la puesta en marcha de esta red de transporte electromecánico, las autoridades capitalinas buscan expandir la movilidad sustentable a distintas demarcaciones que históricamente han contado con menores niveles de conectividad.

A través de esta estrategia financiera, la administración de la Ciudad de México proyecta transformar el respaldo de los mercados en obras de infraestructura duraderas para la ciudadanía.

Por su parte, la Secretaría de Administración y Finanzas refrendó su directriz institucional de mantener el manejo de finanzas públicas sanas, sustentables y sostenibles para la capital.

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JVR