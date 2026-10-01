Brugada elimina clausuras a pequeños negocios en CDMX con Código Avisa

La estrategia gubernamental para erradicar cierres intempestivos en establecimientos de bajo impacto fue anunciada por la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina.

Los pequeños establecimientos mercantiles de la Ciudad de México, como abarrotes, cafeterías y talleres, ya no sufrirán cierres intempestivos por fallas administrativas menores. El Gobierno capitalino puso en marcha el esquema Código Avisa para priorizar la regularización comercial sobre la sanción.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció que este nuevo modelo del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) busca proteger la economía familiar y erradicar las extorsiones ejercidas por falsos inspectores.

“Queremos una ciudad con cero clausuras a negocios de bajo impacto. No podemos aceptar procesos administrativos que deriven en la ruina de un negocio y arruinen a familias completas”, enfatizó la mandataria capitalina durante la presentación del programa.

El esquema funciona mediante un semáforo preventivo. Ante cualquier anomalía detectada, las autoridades emitirán hasta dos avisos y un apercibimiento a los comerciantes de bajo y mediano impacto, permitiéndoles corregir los incumplimientos antes de aplicar cualquier suspensión de actividades.

En contraste, el modelo mantendrá vigilancia estricta sobre giros de alto impacto como bares o centros nocturnos. El exceso de aforo, la venta de alcohol a menores o las faltas graves a la protección civil detonarán apercibimientos, desalojos y cierres inmediatos.

El mecanismo de inspección con cámaras corporales, GPS y acreditación mediante código QR es operado por el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA). ı Foto: Especial.

Para frenar la corrupción y la suplantación de funciones, el personal del INVEA portará uniformes oficiales, cámaras corporales, geolocalización por GPS y credenciales inteligentes con código QR. Asimismo, las multas se pagarán de forma directa ante la Secretaría de Administración y Finanzas.

Los inspectores también llevarán gorras de colores según su adscripción: doradas para Gobierno central, naranjas para el transporte y grises para las alcaldías. Los comerciantes podrán validar las visitas y reportar anomalías mediante la línea telefónica Verificatel.

Jorge Salvador Esquinca Montaño, director general del INVEA, detalló que se realizarán talleres informativos con la Secretaría de Desarrollo Económico y se facilitarán verificaciones voluntarias orientativas.

Finalmente, la administración capitalina buscará que las 16 alcaldías de la ciudad adopten este marco normativo. Con ello pretenden homologar criterios de inspección y ofrecer asesoría técnica semanal a través de las mesas de la Defensoría Ponciano Arriaga.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR