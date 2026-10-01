Iztacalco se inunda por fuerte lluvia; agua alcanza las rodillas en Granjas México

Vecinos de distintas zonas de la alcaldía Iztacalco, de Lourdes Paz Reyes, reportan que la fuerte lluvia de esta tarde no sólo ha causado encharcamientos en las calles, sino que el agua pluvial comienza ya a ingresar a sus unidades habitacionales.

Fotografías y videos compartidos a La Razón muestran cómo en la Unidad Montreal, en la colonia Granjas México, el líquido acumulado alcanza una altura de más de 30 centímetros, pues a algunas personas les llega hasta las rodillas.

Asimismo, hay automóviles que se ven afectados por el chubasco, pues en algunos el agua está casi a la altura de la puerta.

Lluvia provoca inundaciones en Iztacalco ı Foto: Especial

En esta misma unidad habitacional, vecinos reportan que el agua ya ingresó a la unidad, por lo que hay temor que aumente y entre a algunas viviendas.

“No podemos entrar ni siquiera a los patios. Nos iremos a casa de mi hermana. Traigo a mi mamá de 90 años y ya necesito que se baje del carro”, dijo Alin Quiroz a La Razón.

En la colonia Agrícola Pantitlán, la situación es similar, ya que hay zonas encharcadas y el agua acumulada ha crecido varios centímetros.

Lluvia provoca inundaciones en Iztacalco ı Foto: Especial

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MSL