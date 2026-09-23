Huracán ‘Polo’ se degrada a Categoría 4, pero sigue probabilidad de lluvias fuertes

El huracán “Polo” se degradó este miércoles a Categoría 4 en la categoría Saffir-Simpson, si bien permanece la probabilidad de lluvias en Guerrero, Michoacán y otros estados de la costa del Pacífico mexicano.

Así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a través de un aviso emitido este miércoles, donde destacó que, al corte de las 06:00 horas, el sistema meteorológico se ubicó a 270 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 515 kilómetros del sureste de Manzanillo, Colima.

El sistema meteorológico, ahora degradado a Categoría 4, provoca vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora, y rachas de viento máximas de 295 kilómetros por hora.

“Polo” se desplaza hacia el norte a una velocidad de cuatro kilómetros por hora y, aunque se aleja de las costas mexicanas, autoridades federales y estatales mantienen vigilancia en los estados afectados.

Sigue probabilidad de fuertes lluvias en Guerrero y Michoacán

De acuerdo con el informe del SMN, el huracán “Polo” mantiene la probabilidad de lluvias de fuertes a puntuales muy intensas en los estados del occidente y el sur del país, así como vientos fuertes y oleaje elevado.

Particularmente, destacó que el avance de “Polo” refuerza la probabilidad de lluvias puntuales intensas en:

Jalisco (sur)

Colima

Michoacán (oeste y costa)

Guerrero (costa y oeste)

Asimismo, se mantiene la probabilidad de lluvias muy fuertes en:

Oaxaca (oeste)

En el mismo sentido, se prevén vientos de 50 a 60 kilómetros por hora, con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en:

Colima

Guerrero

Michoacán

Viento de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en:

Jalisco

Finalmente, se prevé oleaje de 7 a 9 metros de altura en costas de:

Colima

Michoacán

Guerrero

Y oleaje de dos a tres metros de altura en:

Jalisco

Oaxaca

Por lo anterior, el SMN pidió extremar precauciones a la población en general en los estados mencionados. Urgió a atender las recomendaciones y seguir las indicaciones de Protección Civil.

Trayectoria estimada del huracán "Polo". ı Foto: SMN

En tanto, de acuerdo con el pronóstico del SMN, se prevé que el huracán “Polo” se mantenga en Categoría 4 hasta el 27 de septiembre, cuando se degrade a Categoría 3, mientras se desplaza al norte.

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