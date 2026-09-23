Huracán Polo alcanza intensidad histórica y roza récord de Patricia en el Pacífico

El huracán Polo alcanzó este martes una presión mínima de 892 milibares y vientos sostenidos de 285 kilómetros por hora, valores que lo colocan entre los ciclones más intensos registrados en el Pacífico oriental y, por presión central, sólo detrás de Patricia dentro de los registros históricos del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

La marca se registró durante una incursión de un avión cazahuracanes de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA). Patricia conserva el récord de la cuenca con una presión mínima de 872 milibares, reportada hace once años en octubre de 2015. En comparación, Linda llegó a 902 milibares en 1997 y Rick descendió hasta 906 en 2009.

El último corte del NHC, emitido a las nueve de la noche, mostró una disminución en la intensidad de Polo, aunque permaneció como un huracán categoría 5 “extremadamente peligroso”. Sus vientos máximos sostenidos bajaron a 270 kilómetros por hora y la presión central subió a 905 milibares.

Durante ese periodo, Polo atravesó un ciclo de reemplazo de la pared del ojo, fenómeno que puede provocar variaciones temporales en su intensidad. El organismo estadounidense detectó una reducción de los vientos en la estructura interna y un aumento de la presión, mientras comenzaba a formarse una nueva pared alrededor del centro.

A esa hora, Polo se encontraba a 335 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y 575 kilómetros al sureste de Manzanillo, Colima. Avanzaba lentamente hacia el noreste, a dos kilómetros por hora. Las cifras de intensidad alcanzadas este martes todavía son preliminares y podrán ajustarse en el análisis definitivo que el NHC realiza después de la temporada.

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JVR