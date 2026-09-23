Polo ya es 2.o huracán más fuerte del Pacífico

El huracán Polo alcanzó una presión mínima de 892 milibares y vientos sostenidos de 285 kilómetros por hora, valores que lo colocan como el segundo más intenso registrado en el Pacífico oriental y sólo detrás de Patricia dentro de los registros históricos del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

La marca se registró durante una incursión de un avión cazahuracanes de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA). Patricia conserva el récord de la cuenca con una presión mínima de 872 milibares, reportada hace 11 años en octubre de 2015.

El último corte del NHC, emitido a las nueve de la noche, mostró una disminución en la intensidad de Polo, aunque permaneció como un huracán categoría 5 “extremadamente peligroso”. Sus vientos máximos sostenidos bajaron a 270 kilómetros por hora y la presión central subió a 905 milibares.

El Dato: La tormenta tropical Odalys ha comenzado a intensificarse lejos de las costas mexicanas, con un desplazamiento hacia el este-noroeste a seis kilómetros por hora.

El avance del huracán activó evacuaciones preventivas, refugios temporales y puestos de comando en cuatro estados del Pacífico, mientras las Fuerzas Armadas colocaron en alerta a más de 15 mil efectivos ante posibles daños por lluvias, viento y oleaje.

Aunque se prevé que no toque tierra, la Presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la población mantenerse atenta a las indicaciones por las fuertes lluvias que dejará en las costas mexicanas. Señaló que el ciclón bordeará el Pacífico y que Jalisco, Colima y Michoacán serían los más afectados.

A las 21:00 horas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ubicó el centro de Polo a 335 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 575 kilómetros al sureste de Manzanillo, Colima. Registró vientos máximos sostenidos de 270 kilómetros por hora, rachas de 330 y desplazamiento al noreste a dos kilómetros por hora.

El SMN pronosticó lluvias intensas en Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, así como muy fuertes en Jalisco, con riesgo de deslaves, desbordamientos de ríos y arroyos e inundaciones en zonas bajas.

La Secretaría de Marina (Semar) concentró casi 14 mil elementos, 25 buques, 76 embarcaciones y más de 300 vehículos. A este dispositivo se suman mil 415 integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, entre Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional (GN), listos para movilizarse desde el Valle de México si las capacidades locales resultan insuficientes.

En Guerrero, Jalisco y Colima opera la fase preventiva del Plan DN-III-E. Personal militar y de la GN inspecciona ríos, barrancas, presas y comunidades en riesgo, además de realizar labores de desazolve. Defensa dispone de nueve aeronaves, 20 tractocamiones, 15 vehículos de carga y maquinaria pesada.

Los puestos de comando permanecen activos en Michoacán, Colima, Jalisco y Guerrero para coordinar recorridos, preparación de albergues y traslados preventivos. En Michoacán, brigadas promovieron el traslado de familias de zonas vulnerables a refugios temporales, mientras Colima mantiene cerrado el acceso a playas y la franja costera.

Guerrero suspendió actividades escolares en Acapulco, Costa Grande y Costa Chica, mientras Jalisco aplicó la medida en 33 municipios. Ambos mantienen vigilancia ante posibles efectos del ciclón.

La vigilancia por vientos de tormenta tropical se extiende desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán, y de ese punto hasta Playa Pérula, Jalisco. La Semar mantiene listas plantas potabilizadoras, cocinas móviles y maquinaria en las regiones del Pacífico.

Defensa cuenta además con 15 mil 965 despensas, 13 mil 890 canastas alimentarias y cerca de dos millones de litros de agua embotellada en el Centro Estratégico Militar de Acopio de Santa Lucía, Estado de México, para sostener las labores de atención médica, alimentación, comunicaciones, búsqueda de personas y retiro de materiales en caso de una emergencia.