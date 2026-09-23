Jóvenes empujan ola migratoria: suben salidas y bajan retornos

México registró un aumento de la migración hacia el extranjero durante el último quinquenio. Entre octubre de 2020 y el mismo mes de 2025, casi 1.3 millones de personas dejaron el país para establecerse en otra nación, frente a las 802 mil contabilizadas en los cinco años anteriores, según la información contemplada en la Encuesta Intercensal 2025 (EIC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El cambio, que reproduce un fenómeno presente en otras épocas, representa alrededor de medio millón de salidas más respecto del periodo previo. A la par, el retorno de mexicanos perdió presencia dentro de esta movilidad, pues poco más de un millón de quienes partieron a otros países continuaban fuera del territorio nacional al momento del levantamiento censal y sólo 150 mil ya habían regresado.

El informe del Inegi señala que creció el volumen de quienes se fueron y disminuyó el de las personas que volvieron.

TE RECOMENDAMOS: Clima también desplaza Violencia fuerza emigración de México

El Dato: Europa concentra a más de 187 mil mexicanos. El destino principal es España, donde reside 40% de mexicanos en ese continente, cerca de 80 mil personas.

Las salidas hacia el extranjero tuvieron además un perfil marcadamente masculino, ya que siete de cada 10 personas que dejaron México fueron hombres, una proporción que colocó a las mujeres en menos de una tercera parte del flujo registrado durante el quinquenio.

El rango edad acentuó más esa concentración. Casi tres de cada cuatro personas que salieron del país tenían entre 15 y 34 años, por lo que el grueso de la movilidad ocurrió antes de los 35. El mayor peso se ubicó entre los 20 y 29 años, etapa que por sí sola reunió a más de cuatro de cada 10 migrantes, con el grupo de 20 a 24 como el más numeroso.

Guanajuato encabezó las entidades de origen, con 7.5 por ciento del movimiento internacional. Michoacán aportó 6.8 por ciento, Veracruz 6.4, Puebla 6.2 y el Estado de México 6.1. Juntas, estas cinco entidades concentraron 33 por ciento de las salidas, prácticamente una de cada tres registradas en todo México en el periodo.

12 Millones de mexicanos viven en el extranjero: SRE

Por sí solos, los estados de Guanajuato y Michoacán reunieron poco más de 14 por ciento del total nacional. Con Veracruz, las tres entidades superaron una quinta parte de quienes migraron, pero al sumar Puebla y el Estado de México se alcanza cerca de una tercera parte de todas las salidas registradas en el país en el último lustro.

En contraste, Colima y Quintana Roo representaron apenas 0.6 por ciento cada uno. Campeche aportó 0.5 y Baja California Sur 0.3 por ciento. Las cuatro entidades juntas no alcanzaron siquiera el 2 por ciento del movimiento contabilizado, frente al tercio acumulado por los cinco principales estados de origen.

Para dimensionar el retorno, el Inegi distingue a quienes aún residían fuera del país de aquellos que ya habían vuelto al momento de la captación. Más de un millón de mexicanos permanecían en el extranjero, mientras 150.8 mil habían retomado su residencia en México. La diferencia entre ambos grupos acompaña la conclusión expresa del organismo sobre un quinquenio con mayor emigración y menor regreso.

96 por ciento de ellos son albergados en Estados Unidos

Una precisión metodológica limita el alcance real del número de personas que salieron del país. La encuesta obtuvo la información en viviendas particulares habitadas, por lo que no incorporó a los hogares cuyos integrantes migraron en su totalidad. El instituto también aclara que quienes continuaban fuera y las personas de retorno no completan exactamente el universo completo debido a los registros sin especificación en la base de datos.

Según el criterio utilizado en la Encuesta Intercensal, el registro incluye a una persona cuando residía en una vivienda del país y, que, durante el periodo analizado, se fue a vivir a otra nación. Si posteriormente regresó y nuevamente habitaba en territorio mexicano al momento del levantamiento, el organismo la clasificó como migrante de retorno.

Buscan oportunidades ı Foto: Especial

Violencia fuerza emigración de México

| Por Elizabeth Hernández |

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) identificó 510 mil hogares en los que, al menos una persona, tuvo que cambiar de residencia dentro de México por violencia o inseguridad delictiva entre octubre de 2020 y el mismo mes de 2025. Es la primera vez que la Encuesta Intercensal (EIC) incorpora una medición específica sobre desplazamiento forzado interno en México.

La nueva estimación abre una dimensión que, durante años, careció de un registro nacional. Esas viviendas reunían al menos a 1.6 millones de habitantes, aunque el dato no equivale al número real de personas desplazadas. El instituto precisa que contabiliza a todos los integrantes cuando, por lo menos, uno se vio obligado a mudarse.

Organizaciones civiles y especialistas han documentado este fenómeno en zonas específicas del país con datos muy similares a los que obtuvo el Inegi. Datos del Observatorio de Desplazamiento Interno estimó que al cierre de 2023 unas 392 mil personas vivían fuera de sus comunidades a causa de conflictos y violencia.

El Tip: La universidad Iberoamericana documentó en un informe que la gran mayoría de los desplazamientos masivos son provocados por la criminalidad organizada en el país.

Los especialistas han identificado entre los principales detonantes del desplazamiento las incursiones armadas, enfrentamientos, amenazas, extorsión, homicidios, saqueos, destrucción de viviendas y los ataques contra comunidades que defienden el medio ambiente.

El impacto, además, no concluye con la salida del lugar de origen, pues las personas que son obligadas a salir mantienen necesidades de protección, vivienda, salud, educación y medios de vida mientras persiste esa condición.

Una investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales publicada en 2025 advirtió que el desplazamiento forzado interno no puede analizarse aislado de los factores políticos, económicos, sociales y culturales que enmarcan las distintas expresiones de violencia.

Óscar Rodríguez, investigador de El Colegio de la Frontera Norte, ha advertido sobre los riesgos derivados de la falta de reconocimiento e información oficial. El especialista señaló que esa ausencia dificulta conocer la magnitud y características de quienes dejan su comunidad para buscar seguridad en ciertas zonas del país.

CLIMA TAMBIÉN DESPLAZA. Además de la violencia y la inseguridad, los desastres naturales o de origen humano también obligaron a miles de personas a dejar su lugar de residencia.

La Encuesta Intercensal identificó 152 mil hogares donde, al menos un integrante, tuvo que trasladarse por una emergencia de este tipo en el mismo periodo. En esas viviendas habitaban 486 mil personas, aunque el Inegi aclara que esa cifra corresponde al total de residentes del hogar y no únicamente a quienes realizaron el desplazamiento.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) advierte que el cambio climático no sólo puede provocar desplazamientos de forma directa, sino también agravar otros factores que obligan a las personas a dejar sus comunidades.

En México, el organismo internacional ha documentado casos asociados con inundaciones, tormentas, erosión costera y temperaturas extremas, fenómenos que deterioran las condiciones de vida y elevan la vulnerabilidad de quienes ya enfrentan otros riesgos.