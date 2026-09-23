Violencia fuerza emigración de México

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) identificó 510 mil hogares en los que, al menos una persona, tuvo que cambiar de residencia dentro de México por violencia o inseguridad delictiva entre octubre de 2020 y el mismo mes de 2025. Es la primera vez que la Encuesta Intercensal (EIC) incorpora una medición específica sobre desplazamiento forzado interno en México.

La nueva estimación abre una dimensión que, durante años, careció de un registro nacional. Esas viviendas reunían al menos a 1.6 millones de habitantes, aunque el dato no equivale al número real de personas desplazadas. El instituto precisa que contabiliza a todos los integrantes cuando, por lo menos, uno se vio obligado a mudarse.

Organizaciones civiles y especialistas han documentado este fenómeno en zonas específicas del país con datos muy similares a los que obtuvo el Inegi. Datos del Observatorio de Desplazamiento Interno estimó que al cierre de 2023 unas 392 mil personas vivían fuera de sus comunidades a causa de conflictos y violencia.

El Tip: La universidad Iberoamericana documentó en un informe que la gran mayoría de los desplazamientos masivos son provocados por la criminalidad organizada en el país.

Los especialistas han identificado entre los principales detonantes del desplazamiento las incursiones armadas, enfrentamientos, amenazas, extorsión, homicidios, saqueos, destrucción de viviendas y los ataques contra comunidades que defienden el medio ambiente.

El impacto, además, no concluye con la salida del lugar de origen, pues las personas que son obligadas a salir mantienen necesidades de protección, vivienda, salud, educación y medios de vida mientras persiste esa condición.

Una investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales publicada en 2025 advirtió que el desplazamiento forzado interno no puede analizarse aislado de los factores políticos, económicos, sociales y culturales que enmarcan las distintas expresiones de violencia.

Óscar Rodríguez, investigador de El Colegio de la Frontera Norte, ha advertido sobre los riesgos derivados de la falta de reconocimiento e información oficial. El especialista señaló que esa ausencia dificulta conocer la magnitud y características de quienes dejan su comunidad para buscar seguridad en ciertas zonas del país.

CLIMA TAMBIÉN DESPLAZA. Además de la violencia y la inseguridad, los desastres naturales o de origen humano también obligaron a miles de personas a dejar su lugar de residencia.

La Encuesta Intercensal identificó 152 mil hogares donde, al menos un integrante, tuvo que trasladarse por una emergencia de este tipo en el mismo periodo. En esas viviendas habitaban 486 mil personas, aunque el Inegi aclara que esa cifra corresponde al total de residentes del hogar y no únicamente a quienes realizaron el desplazamiento.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) advierte que el cambio climático no sólo puede provocar desplazamientos de forma directa, sino también agravar otros factores que obligan a las personas a dejar sus comunidades.

En México, el organismo internacional ha documentado casos asociados con inundaciones, tormentas, erosión costera y temperaturas extremas, fenómenos que deterioran las condiciones de vida y elevan la vulnerabilidad de quienes ya enfrentan otros riesgos.