Huracán Rachel se aleja de México; NHC mantiene alerta por lluvias y oleaje

México retiró este miércoles todos los avisos y vigilancias costeras por el huracán Rachel, aunque persiste el riesgo de inundaciones y deslizamientos en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco. Las marejadas del ciclón también amenazan al sur de la península de Baja California durante los próximos días.

Para las zonas costeras de esas cuatro entidades, el Centro Nacional de Huracanes (NHC por sus siglas en inglés) de Estados Unidos prevé precipitaciones adicionales de entre 50.8 y 152.4 milímetros, con acumulados máximos aislados de 304.8 durante todo el episodio. Las bandas exteriores de este ciclón provocarán lluvias fuertes hasta el jueves 1 de octubre, con especial peligro en terrenos de pendientes pronunciadas.

Aunque ninguna alerta costera permanece vigente, el NHC pidió seguir la evolución del huracán en la región sur de Baja California Sur, ya que algunas áreas de este litoral todavía podrían registrar ráfagas con fuerza de tormenta tropical hasta esta noche.

“Los vientos máximos sostenidos están cerca de 85 mph (140 km/h) con ráfagas más fuertes. Se espera un fortalecimiento rápido hoy y esta noche, y Rachel podría convertirse en un huracán mayor dentro del próximo día más o menos”, se expresó en el comunicado.

Actualización del #Huracán #Rachel. Este mediodía se localiza 360 km al suroeste de Cabo Corrientes, #Jalisco, y a 650 km al oeste de Lázaro Cárdenas, #Michoacán. Generará #Lluvias intensas en #Colima y zonas de #Jalisco y #Michoacán. Más información, en el gráfico pic.twitter.com/cziSKkfTLR — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 30, 2026

El reporte de las nueve de la mañana, tiempo del centro de México, situó a Rachel a 350 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 615 al oeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Sus vientos máximos sostenidos alcanzaban 140 kilómetros por hora, mientras avanzaba hacia el noroeste a una velocidad de 15.

Rachel podría intensificarse rápidamente durante este miércoles y convertirse en un huracán mayor dentro del próximo día. El pronóstico anticipa condiciones favorables para su fortalecimiento, aunque la cizalladura y una franja de agua más fría que dejó Polo podrían limitar ese proceso.

Según la trayectoria prevista, su centro se alejará del territorio continental mexicano y pasará al sur de la península de Baja California hasta el jueves. Después girará hacia el oeste-noroeste y continuará al oeste, lejos de tierra.

Las marejadas afectarán la costa suroeste durante los próximos dos días y se extenderán hacia el norte por el litoral del centro occidente mexicano, así como por la península bajacaliforniana, hasta el cierre de semana. El NHC advirtió que las grandes olas podrían generar “condiciones de oleaje y corrientes marinas que amenazan la vida”.

8 AM MST Wed Sep 30 (Advisory 14) Key Messages for Hurricane #Rachel. Latest info: https://t.co/NyUGSIFCuo



8 AM MST miércoles 30 de septiembre (Aviso 14) Mensajes clave sobre el huracán #Rachel. Más información: https://t.co/NyUGSIFCuo pic.twitter.com/QIL7w2MlDZ — NHC Pacific (@NHC_Pacific) September 30, 2026

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LMCT