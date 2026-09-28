Tormenta tropical Rachel podría convertirse en huracán en el Pacífico: ¿afectará a México?

Tormenta tropical "Rachel" se ubicó el 27 de septiembre de 2026 al sur de Guerrero y Oaxaca.

La tormenta tropical “Rachel” podría convertirse en huracán sobre aguas del océano Pacífico, tras fortalecerse este domingo a partir de la depresión tropical Dieciocho-E al sur de las costas de Guerrero y Oaxaca.

A las 21:00 horas de este 27 de septiembre, “Rachel” se ubicó a 445 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero, y a 830 kilómetros al sureste de Manzanillo, Colima. El ciclón avanza con dirección el oeste a 11 kilómetros por hora.

Además, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la tormenta tropical presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, con rachas de hasta 85.

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El centro de la #TormentaTropical #Rachel se ubicó a 445 kilómetros (km) al sur de Acapulco, #Guerrero, y a 830 km al sureste de Manzanillo, #Colima.



Más infromación en el gráfico. pic.twitter.com/YszHth9F3E — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 28, 2026

Por separado, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por su sigla en inglés) prevé que “Rachel” podría convertirse en huracán el 29 de septiembre, mientras se desplaza en paralelo a las cosas del Pacífico mexicano.

Prevén lluvias, oleaje elevado y vientos intensos por ‘Rachel’

En los próximos días, el ciclón podría afectar el litoral del suroeste mexicano con “condiciones de oleaje y corrientes marinas que amenazan la vida”, según advirtió la autoridad meteorológica.

Mientras tanto, ante los posibles efectos de vientos de tormenta tropical, el gobierno de México mantiene vigilancia desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Playa Pérula, Jalisco.

Pronóstico de la trayectoria de "Rachel" sobre el océano Pacífico. ı Foto: NHC

Asimismo, se espera que “Rachel” aumente la probabilidad de lluvias puntuales intensas al sur y sureste de Guerrero, así como al este, sur y sureste de Oaxaca.

En las costas de ambas entidades se prevé oleaje de hasta 3 metros de altura, además de viento de 30 a 50 kilómetros por hora con rachas de entre 60 y 70.

‘Polo’ pone en alerta a Baja California Sur

Por otra parte, ante la proximidad del huracán “Polo” a Baja California Sur, las autoridades estatales habilitaron 169 refugios temporales y ordenaron la suspensión de actividades escolares y laborales presenciales para este 28 y 29 de septiembre.

“Polo” se mantiene como huracán categoría 3 y a las 00:00 horas del 28 de septiembre se ubicó a 250 kilómetros al suroeste de Cabo San Lázaro y a 420 kilómetros al oeste de Cabo San Lucas, con rumbo septentrional a una velocidad de 17 kilómetros por hora.

El centro del #Huracán #Polo, de categoría 3 en la escala #SaffirSimpson, se localizó a 250 kilómetros (km) al suroeste de Cabo San Lázaro y a 420 km al oeste de Cabo San Lucas, ambos municipios de #BajaCaliforniaSur. Más información en el gráfico ⬇️ pic.twitter.com/ZcJau7LMkl — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 28, 2026

Ante el inminente ingreso de “Polo” a Baja California Sur, se mantiene vigilancia en los cinco municipios, que cuentan con albergues temporales. Asimismo, el gobierno estatal suspendió las actividades escolares.

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