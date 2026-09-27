Huracán Polo: ¿cuándo y dónde tocará tierra en México? Esta es su trayectoria en el Pacífico

Huracán "Polo" se mantiene en aguas del océano Pacífico, el 27 de septiembre de 2026.

El huracán “Polo” mantiene su avance hacia el noroeste de la República y se prevé que toque tierra en Baja California Sur durante este 28 de septiembre. Posteriormente, el ciclón enfilará hacia el norte de México, aunque para entonces se espera que pierda intensidad e ingrese a Sonora como tormenta tropical.

Durante la sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil de Baja California Sur, el coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Fabián Vázquez Romaña, explicó que este domingo “Polo” se mantiene como huracán categoría 3, en agua del océano Pacífico, con vientos máximos sostenidos de 205 kilómetros por hora y rachas de hasta 250.

Pronóstico de la trayectoria del huracán "Polo". ı Foto: SMN

Aunque el sistema se debilitará conforme se acerque a la península, se espera que “Polo” toque tierra como huracán categoría 2 entre los municipios de Comondú y Mulegé, en Baja California Sur, alrededor de las 18:00 horas de este 28 de septiembre.

Aunque la autoridad meteorológica prevé que impacte como categoría 2, advirtieron que el huracán podría mantener su intensidad como categoría 3 hasta antes de llegar a la costa, “pero al final de cuentas los impactos serían muy similares, ya no habría diferencia, digamos, entre un categoría 3 débil y un categoría 2 intenso”, explicó Vázquez Romaña.

¿Cuándo llegará el huracán Polo a Sonora?

Después de atravesar Baja California Sur, el huracán “Polo” continuará su trayectoria sobre el Golfo de California hasta ingresar a Sonora el martes 29 de septiembre, aunque como en tormenta tropical.

Según el pronóstico del Meteorológico Nacional, el sistema se ubicará a unos 310 kilómetros al noreste de Guaymas y a 340 kilómetros al este-noreste de Bahía Kino.

Posteriormente, “Polo” seguirá debilitándose hasta convertirse en un sistema post-tropical sobre Chihuahua.

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