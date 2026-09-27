Se forma Depresión Tropical Dieciocho-E en el Pacífico, mientras Huracán ‘Polo’ sigue en Categoría 3

Se formó la Depresión Tropical Dieciocho-E frente a costas del Pacífico mexicano, mientras que el huracán “Polo” continúa en Categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, a la que se degradó anoche, y “Odalys” se debilitó a tormenta tropical.
Así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a través de avisos emitidos la mañana de este domingo.
Depresión Tropical Dieciocho-E provocará lluvias en Guerrero y Oaxaca
En primer lugar, advirtió que, durante la madrugada de este domingo, se formó la Depresión Tropical Dieciocho-E en el océano Pacífico, frente a las costas de Oaxaca y Guerrero.
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Destacó que, al corte de las 06:00 horas, su centro se localizó a 435 kilómetros al sur-suroeste de Lagunas de Chacahua, Oaxaca, y a 490 kilómetros al sur-sureste de Acapulco, Guerrero.
Advirtió que la circulación de este sistema meteorológico ocasionará:
Lluvias intensas:
- Oaxaca (sur, sureste y este)
Lluvias muy fuertes:
- Guerrero (sur y sureste)
Vientos sostenidos de 30 a 50 kilómetros por hora con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora:
- Costas de Guerrero y Oaxaca
Oleaje de tres a cinco metros de altura:
- Oaxaca
Oleaje de dos a tres metros de altura:
- Guerrero
Huracán “Polo” sigue en Categoría 3; hay probabilidad de lluvias fuertes en BCS
En tanto, el SMN informó que el huracán “Polo” se mantiene por la mañana de este domingo en Categoría 3, a la cual se degradó la noche del sábado.
Destacó que, al corte de las 06:00 horas de este domingo, “Polo” se localizó 460 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 480 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur.
Se informó que la circulación de “Polo” reforzará la probabilidad de lluvias fuertes en Baja California Sur, donde además se pronostican vientos sostenidos de 20 a 40 kilómetros por hora y rachas de 50 a 60 kilómetros por hora, además de olas de tres a cinco metros de altura.
Por lo anterior, remarcó el SMN, se mantiene zona de vigilancia por efectos de huracán en las zonas en donde el avance del sistema meteorológico provocará efectos.
“Odalys” se debilita a tormenta tropical
Finalmente, el SMN informó que el sistema meteorológico “Odalys” se degradó a tormenta tropical y se ubica lejos de costas mexicanas.
Detalló que, al corte de las 09:00 horas de este domingo, se localizó a mil 385 kilómetros al oeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.
“Debido a su distancia y trayectoria no se emiten recomendaciones”, concluyó el SMN.
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