Tercero más rápido en formarse

Polo, el 2.⁰ huracán más potente

Polo pasó de tormenta a poderoso huracán categoría 5; ya es considerado el segundo fenómeno meteorológico más potente

Polo, segundo ciclón más potente del pacífico
Polo, segundo ciclón más potente del pacífico Foto: Gráficos | Armando Armenta y Julio Loyola
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Staff Infografía

EN TAN SÓLO 24 horas, Polo pasó de ser una tormenta tropical en el Pacífico a un poderoso huracán categoría 5 el martes pasado. En su recorrido por las costas mexicanas, el ciclón ya es considerado el segundo fenómeno meteorológico más potente, con una presión mínima de 892 milibares en su centro.

A pesar de no haber tocado tierra, los científicos alertan que la velocidad a la que los últimos ciclones han evolucionado supone riesgo a las poblaciones cercanas al mar.

El rápido crecimiento de Polo se debió a que aprovechó aguas oceánicas muy cálidas debido a El Niño

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Polo, segundo ciclón más potente del pacífico
Polo, segundo ciclón más potente del pacífico ı Foto: Gráficos | Armando Armenta y Julio Loyola

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