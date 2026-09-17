Debutan tecnología y blindados en evento

LAS FUERZAS Armadas presentaron ayer, por primera vez en un desfile, una muestra de la alta tecnología que moderniza su equipamiento. El debut incluyó un enjambre de 45 drones voladores diseñados para vigilancia y reconocimiento.

En tierra, la innovación brilló con los nuevos vehículos blindados de fabricación mexicana y el robusto autómata táctico Xólotl, que robó miradas por su diseño para misiones de alta resistencia.

Por su parte, los sistemas Saraf Balam 1 y 2 destacaron como modernas plataformas automatizadas que operan armamento y elevan el nivel de la defensa nacional.

Drones y vehículos blindados debutan en contingentes militares ı Foto: Gráficos | Armando Armenta

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