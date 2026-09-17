Debutan tecnología y blindados en evento

as Fuerzas Armadas mostraron por primera vez tecnología avanzada en desfile, con 45 drones, vehículos blindados mexicanos, autómata táctico Xólotl y sistemas automatizados Saraf Balam

Drones y vehículos blindados debutan en contingentes militares
Drones y vehículos blindados debutan en contingentes militares Foto: Gráficos | Armando Armenta
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Staff Infografía

LAS FUERZAS Armadas presentaron ayer, por primera vez en un desfile, una muestra de la alta tecnología que moderniza su equipamiento. El debut incluyó un enjambre de 45 drones voladores diseñados para vigilancia y reconocimiento.

En tierra, la innovación brilló con los nuevos vehículos blindados de fabricación mexicana y el robusto autómata táctico Xólotl, que robó miradas por su diseño para misiones de alta resistencia.

Por su parte, los sistemas Saraf Balam 1 y 2 destacaron como modernas plataformas automatizadas que operan armamento y elevan el nivel de la defensa nacional.

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Drones y vehículos blindados debutan en contingentes militares
Drones y vehículos blindados debutan en contingentes militares ı Foto: Gráficos | Armando Armenta

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