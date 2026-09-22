Endémico de Bolivia

Tilcayo, una nueva especie en un siglo

Científicos confirmaron en Bolivia una nueva especie de felino silvestre, Leopardus tilcayo, descubierta en bosques nublados de los Yungas, amenazados por deforestación.

Tilcayo, un nuevo felino en más de un siglo
Tilcayo, un nuevo felino en más de un siglo Foto: Armando Armenta y Julio Loyola
Por:
Staff Infografía

EN LOS BOSQUES nublados de los Yungas, en las laderas orientales de los Andes bolivianos, las comunidades locales ya conocían a un pequeño felino moteado al que llamaban tilcayo.

El jueves pasado, científicos confirmaron que se trata de una especie propia: Leopardus tilcayo, la primera especie de felino silvestre descrita en más de un siglo. La relevancia del nombramiento supone un mejor entendimiento de la evolución en Sudamérica y evidencia que aún existen especies desconocidas en regiones remotas. Con estos ecosistemas amenazados por la deforestación, conocer y distinguir a este depredador puede ser fundamental para diseñar estrategias de conservación.

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