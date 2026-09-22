Tilcayo, una nueva especie en un siglo

Tilcayo, un nuevo felino en más de un siglo

EN LOS BOSQUES nublados de los Yungas, en las laderas orientales de los Andes bolivianos, las comunidades locales ya conocían a un pequeño felino moteado al que llamaban tilcayo.

El jueves pasado, científicos confirmaron que se trata de una especie propia: Leopardus tilcayo, la primera especie de felino silvestre descrita en más de un siglo. La relevancia del nombramiento supone un mejor entendimiento de la evolución en Sudamérica y evidencia que aún existen especies desconocidas en regiones remotas. Con estos ecosistemas amenazados por la deforestación, conocer y distinguir a este depredador puede ser fundamental para diseñar estrategias de conservación.

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