Huracán ‘Polo’ se debilita, nuevamente, a Categoría 4; provocará lluvias y vientos fuertes en BCS

El huracán “Polo” se debilitó nuevamente a Categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, si bien continúa su avance hacia los estados del norte del país, y mantiene su probabilidad de lluvias y vientos fuertes en Baja California Sur.

Así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) con información al corte de las 09:00 horas de este sábado, en donde destacó el debilitamiento del sistema meteorológico ubicado frente a costas del Pacífico mexicano.

Así, según el SMN, al citado corte, “Polo” se ubicó a 585 kilómetros del sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 770 kilómetros al sur de Cabo San Lázaro, Baja California Sur. Se desplaza hacia el oeste-noroeste a 15 kilómetros por hora.

De acuerdo con un mapa de la trayectoria estimada de “Polo” por las costas del Pacífico Mexicano, el sistema meteorológico se acerca hacia Baja California Sur, desde donde avanzará hacia Sonora y Chihuahua, ya como tormenta tropical y depresión tropical, respectivamente.

Por lo anterior, se mantiene zona de vigilancia en Baja California Sur, y el llamado a la población en las zonas de riesgo a atender las indicaciones de Protección Civil.

Trayectoria estimada del huracán "Polo". ı Foto: SMN

“Polo” provocará lluvias y fuertes vientos en Baja California Sur

De acuerdo con el SMN, el avance del huracán “Polo” refuerza la probabilidad de intervalos de chubascos en Baja California Sur.

Asimismo, en el estado se prevén vientos de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, además de oleaje de 2.5 a 3.5 metros en las costas de Baja California Sur.

Por lo anterior, el SMN pidió mantener las precauciones:

“Extremar precauciones a la población en general en las zonas de Baja California Sur, por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en la entidad”, se lee en el aviso del SMN.

En tanto, el SMN avisó que el Huracán “Odalys”, ubicado también frente al Pacífico mexicano, se degradó a Categoría dos y se encuentra lejos de las costas del país, por lo que no genera efectos y no representa peligro para el territorio nacional.

“Debido a su distancia y trayectoria no se emiten recomendaciones”, concluyó el SMN sobre “Odalys”.

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