Huracán ‘Polo’ vuelve a Categoría 5; se ubica cerca de costas de Jalisco y Colima

El huracán “Polo”, que hasta el jueves se encontraba en Categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, se volvió a fortalecer por la mañana de este viernes a Categoría 5, y se ubica cerca de las costas de Jalisco y Colima, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A través de un aviso emitido en sus canales oficiales, el SMN de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que, al amanecer de este viernes, “Polo” se encuentra a 430 kilómetros al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 660 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Al amanecer de hoy, el #Huracán #Polo se mantiene como categoría 5 en la escala #SaffirSimpson, a 430 km al sur-suroeste de Cabo Corriente, #Jalisco. Su circulación refuerza la probabilidad de #Lluvias en el occidente y noroeste de #México. Ve más información ⬇️ pic.twitter.com/VqLOWJzY3o — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 25, 2026

El sistema meteorológico provoca vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora y rachas de 315 kilómetros por hora.

De acuerdo con el pronóstico del SMN, “Polo” se alejará progresivamente de las costas mexicanas, para luego volver a acercarse con dirección hacia Baja California Sur y los estados del norte del país.

Estados afectados por lluvias debido a avance de “Polo”

De acuerdo con el aviso del SMN, la trayectoria de “Polo” refuerza la probabilidad de:

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm):

Jalisco (oeste, costa y sur)

Sinaloa (sur)

Nayarit (norte, costa y sur)

Lluvias fuertes (25 a 50 mm):

Baja California Sur (sur)

Colima

Michoacán (centro, costa y oeste)

Vientos:

30 a 40 km/h con rachas de 50 a 60 km/h: Costas de Jalisco

10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Costas de Baja California Sur

Oleaje:

2.0 a 3.0 metros de altura: Costas de Baja California Sur, Nayarit y Jalisco

1.0 a 2.0 metros de altura: Costas de Colima

Trayectoria estimada del huracán Polo. ı Foto: SMN

Por lo anterior, el SMN pidió extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje.

Asimismo, enfatizó atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil en cada entidad.

De acuerdo con la trayectoria de “Polo” estimada por el SMN, el sistema meteorológico podría debilitarse nuevamente a Categoría 4 el sábado 26 de septiembre; a Categoría 3 el domingo 27 de septiembre, y volver a calidad de depresión tropical el miércoles 30 de septiembre.

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