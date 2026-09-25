Mañanera de Sheinbaum: 25 de septiembre del 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum participa cada mañana, de lunes a viernes, en la Conferencia del Pueblo, también conocida como Mañanera, en donde, acompañada de su gabinete, brinda información actualizada sobre los temas más relevantes de la agenda nacional.

Después de presentar los avances de su Gobierno, la mandataria federal participa en un ejercicio circular con la prensa, en donde responde dudas y cuestionamientos sobre asuntos nacionales e internacionales.

Se espera que este viernes 25 de septiembre aborde temas como la reunión bilateral de los Gobiernos de México y Corea, las investigaciones en Juchitán, Oaxaca, que derivaron en la detención del presidente municipal, Miguel “N”, la reanudación de la exportación del ganado de Chihuahua a Estados Unidos y los avances en la investigación de la desaparición de estudiantes en Ayotzinapa, que cumple mañana 12 años.

Este viernes, la mandataria federal presenta la Conferencia del Pueblo desde Villahermosa, Tabasco.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am