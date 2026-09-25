Descarta CSP cambios en Gabinete rumbo a 3.er año

La Presidenta Claudia Sheinbaum en conferencia del 24 de septiembre de 2026

LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum Pardo descartó, por el momento, realizar cambios en su Gabinete de cara al tercer año de su administración, que comenzará el próximo 1 de octubre.

Consultada sobre si prevé ajustes en su equipo después de cumplir dos años al frente del Ejecutivo federal, la mandataria respondió que no tiene contempladas modificaciones inmediatas.

“¿Tiene pensado hacer ya en estos dos años de su Gobierno cambios en su Gabinete?”, se le preguntó. “No, no tengo pensado por el momento hacer cambios”, respondió la mandataria.

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Sheinbaum Pardo se encuentra en la última etapa de la gira de rendición de cuentas que emprendió durante septiembre, después de presentar su Segundo Informe de Gobierno el pasado primero de septiembre en Palacio Nacional.

22 funcionarios conforman el Gabinete de la mandataria

Como parte de ese recorrido, la Jefa del Ejecutivo decidió presentar en cada entidad un balance de las acciones y programas realizados durante su segundo año de administración, esquema que también utilizó en 2025 tras su Primer Informe.

La Presidenta visitó Puebla ayer; este viernes continuará sus actividades en Tabasco y el sábado viajará a Sonora, antes de concluir el domingo 27 de septiembre en la Ciudad de México.

El cierre se realizará a las 11:00 horas en el Zócalo capitalino y, aclaró, no se tratará de una movilización nacional, sino de una asamblea para presentar los resultados correspondientes a la capital del país.

“Es una asamblea para informar lo que hemos hecho en la Ciudad de México. A veces hacemos movilizaciones, eventos, asambleas donde vienen de distintos lugares del país. En este caso es el cierre de la gira que estoy haciendo”, explicó.

Con el acto en la capital, agregó, habrá completado el recorrido de rendición de cuentas por las 32 entidades.

Claudia Sheinbaum adelantó que, una vez concluida esta etapa, retomará los informes semanales de su administración y las giras por los estados destinadas principalmente a la supervisión de obras y otras actividades del Gobierno federal.