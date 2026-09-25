Federación simplifica más de 4 mil trámites

La jefa del Ejecutivo y el titular de la Agencia de Transformación Digital, ayer.

El Gobierno federal ha simplificado más de cuatro mil trámites durante los primeros dos años de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, como parte de la estrategia de digitalización emprendida por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).

El titular de la dependencia, José Antonio Peña Merino, informó que mil 947 trámites fueron eliminados, mientras que el número promedio de requisitos disminuyó de seis a dos y el tiempo de resolución pasó de 44 a 22 días.

Sheinbaum Pardo sostuvo que la simplificación busca agilizar tanto las actividades cotidianas de la población, como las inversiones y reducir espacios para actos de corrupción en ventanillas.

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El Dato: Peña Merino destacó el Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial, con el programa de reperfilamiento y especialización tecnológica más grande de América Latina.

“No vamos a detenernos aquí, vamos a seguir simplificando tanto para inversiones como para la vida cotidiana de las personas, evitar trámites, eliminar corrupción en ventanillas y al hacer digital eso nos permite inclusive acelerarlos”, señaló la mandataria.

La estrategia ha llevado también a que alrededor de dos millones de trámites federales sean realizados diariamente por medios digitales, mientras Llave MX acumula 30 millones de cuentas.

Peña Merino detalló que el Registro Civil es la plataforma con mayor utilización, con 23 millones de usuarios, seguido de los servicios relacionados con pasaportes, con cinco millones.

Como parte del Pacto Nacional para la Simplificación y Digitalización, se implementó, además, un Catálogo Único con 300 trámites estatales y 100 municipales, así como una Plataforma Nacional de Establecimientos Mercantiles: de siete licencias a 6 avisos y un permiso.

En octubre comenzará a operar el Expediente Llave MX, herramienta que permitirá, previa autorización del ciudadano, que las dependencias consulten directamente documentos digitales y eviten solicitar nuevamente copias físicas. En una primera etapa incluirá documentos como CURP, actas del Registro Civil, cédula profesional, constancia de situación fiscal y constancia federal de antecedentes penales.

NUEVOS AVANCES. En materia de infraestructura tecnológica, el Gobierno federal prevé iniciar también en octubre la construcción de Coatlicue, una supercomputadora proyectada con una capacidad de 314 mil billones de operaciones por segundo y cuya conclusión está prevista para 2028.

La ATDT reportó, además, que su Fábrica de software ha desarrollado 279 soluciones tecnológicas, con ahorros estimados en más de 14 mil millones de pesos. El próximo mes también se prevé contratar el nuevo satélite mexicano de telecomunicaciones, cuyo lanzamiento está programado para el primer trimestre de 2030. Tendrá una capacidad de 250 gigabits por segundo para transmitir voz, datos, imágenes y video y ampliar la conectividad en regiones alejadas.

A esta estrategia se suma la iniciativa de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, enviada al Congreso de la Unión junto con el Paquete Económico 2027.

Peña Merino explicó que alrededor de 85 por ciento de las operaciones menores a 500 pesos todavía se realizan en efectivo y que el objetivo es reducir esa proporción al menos a 50 por ciento mediante herramientas como SPEI y CoDi.

Sheinbaum Pardo aclaró que la estrategia no pretende eliminar el uso de efectivo, sino incrementar gradualmente las operaciones electrónicas. “Eso ayuda a seguridad, eficiencia, incluso a formalización, porque se hace una historia de pagos en una cuenta bancaria; y ayuda también, en su momento, a formalizar algún comercio o producto”, dijo.

Descarta CSP cambios en Gabinete rumbo a 3.er año

| Por Yulia Bonilla |

LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum Pardo descartó, por el momento, realizar cambios en su Gabinete de cara al tercer año de su administración, que comenzará el próximo 1 de octubre.

Consultada sobre si prevé ajustes en su equipo después de cumplir dos años al frente del Ejecutivo federal, la mandataria respondió que no tiene contempladas modificaciones inmediatas.

“¿Tiene pensado hacer ya en estos dos años de su Gobierno cambios en su Gabinete?”, se le preguntó. “No, no tengo pensado por el momento hacer cambios”, respondió la mandataria.

Sheinbaum Pardo se encuentra en la última etapa de la gira de rendición de cuentas que emprendió durante septiembre, después de presentar su Segundo Informe de Gobierno el pasado primero de septiembre en Palacio Nacional.

22 funcionarios conforman el Gabinete de la mandataria

Como parte de ese recorrido, la Jefa del Ejecutivo decidió presentar en cada entidad un balance de las acciones y programas realizados durante su segundo año de administración, esquema que también utilizó en 2025 tras su Primer Informe.

La Presidenta visitó Puebla ayer; este viernes continuará sus actividades en Tabasco y el sábado viajará a Sonora, antes de concluir el domingo 27 de septiembre en la Ciudad de México.

El cierre se realizará a las 11:00 horas en el Zócalo capitalino y, aclaró, no se tratará de una movilización nacional, sino de una asamblea para presentar los resultados correspondientes a la capital del país.

“Es una asamblea para informar lo que hemos hecho en la Ciudad de México. A veces hacemos movilizaciones, eventos, asambleas donde vienen de distintos lugares del país. En este caso es el cierre de la gira que estoy haciendo”, explicó.

Con el acto en la capital, agregó, habrá completado el recorrido de rendición de cuentas por las 32 entidades.

Claudia Sheinbaum adelantó que, una vez concluida esta etapa, retomará los informes semanales de su administración y las giras por los estados destinadas principalmente a la supervisión de obras y otras actividades del Gobierno federal.