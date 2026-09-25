INE aprueba reglas para coaliciones y precampaña

EL CONSEJO General del INE aprobó los criterios para las precampañas federales y el instructivo para que los partidos soliciten coaliciones rumbo a la elección de diputaciones de mayoría relativa de 2027, en una sesión marcada por acusaciones de inequidad y discrepancias por la modalidad de trabajo del órgano electoral.

Las precampañas se realizarán del 4 de enero al 12 de febrero de 2027. Los partidos deberán informar su método de selección de candidaturas a más tardar el 5 de diciembre de 2026. Las candidaturas de mayoría relativa deberán quedar definidas el 19 de febrero y las de representación proporcional el 26 de febrero.

La consejera Carla Humphrey defendió fijar reglas claras de paridad e igualdad sustantiva para garantizar el cierre formal del proceso en las fechas previstas. En el instructivo de coaliciones, el consejo mantuvo el criterio de afiliación efectiva para determinar el partido de origen de cada candidatura en caso de discrepancias al momento de registrar las alianzas.

8 partidos nacionales hay en nuestro país con registro vigente

Emilio Suárez Licona, representante del PRI, advirtió que las coaliciones no deben usarse para alterar la distribución de triunfos ni evadir los límites de sobrerrepresentación. Agregó que el oficialismo adelantó sus definiciones por meses y que las precampañas formales sólo servirán para institucionalizar decisiones previas.

Juan Manuel Ramírez, representante de Movimiento Ciudadano, exigió vigilar la afiliación efectiva y solicitó que las alianzas no frenen las investigaciones por actos anticipados o recursos irregulares.

Marco Antonio Baños, representante de Somos, criticó el desfase entre el calendario oficial y la contienda real: “Estamos en una sesión paradójica que comienza un proceso que ilegalmente ya empezó desde hace varios meses. Los comicios que hoy inician ya se desarrollan sobre un terreno extremadamente disparejo”.

El Dato: Guadalupe Taddei afirmó que el INE está “listo, fuerte y sólido” para enfrentar el proceso electoral de 2027, al que calificó como complejo por el contexto político, social y económico.

La modalidad virtual de la sesión generó reclamos. Carlos Eduardo Gutiérrez, representante del PRI, cuestionó la ausencia física de los consejeros en la sede.

Baños coincidió en que “no hay ningún argumento que justifique que las sesiones se realicen de manera virtual” y cuestionó la respuesta dada a su solicitud para incluir siete informes, entre ellos procedimientos de remoción en OPLE, renuncias de personal y el pago de 6.2 millones de pesos en honorarios a ocho personas.

Ante los señalamientos, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, defendió la labor institucional: “Sí hay transparencia. Sí hay rendición de cuentas. Sí hay voluntad de presentar y entregar información a quien así lo solicite”.