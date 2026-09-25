Definen México y Corea hoja de ruta de 2026 a 2030

México y Corea del Sur acordaron una hoja de ruta para profundizar durante los próximos cuatro años su relación económica, tecnológica, cultural y de seguridad, con la firma del Plan de Acción México-Corea 2026-2030 y 17 memorándums de entendimiento.

En el marco de los 64 años de relaciones diplomáticas, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió en Palacio Nacional a su homólogo surcoreano, Lee Jae Myung, quien realizó una visita de Estado a México después de participar en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

Los acuerdos abarcan temas en materia de cooperación económica y financiera, desarrollo, movilidad académica, cultura, turismo, ciencia, tecnología, propiedad intelectual, agricultura y seguridad, además de proyectos relacionados con inteligencia artificial, digitalización e industria aeroespacial.

El Dato: la Presidenta comentó que su homólogo Lee Jae-Myung es un político “muy cercano a la gente” y cuenta con gran reconocimiento popular en su país.

Sheinbaum destacó el peso alcanzado por la relación económica bilateral: el intercambio comercial llegó a 27 mil millones de dólares en 2025, mientras que la inversión coreana acumulada en México desde 2006 supera los 11 mil 500 millones de dólares, mediante la participación de más de dos mil empresas.

En el marco del Plan México, ambos gobiernos acordaron impulsar las inversiones productivas y facilitar la incorporación de micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas a las cadenas de proveeduría de compañías coreanas instaladas en el país.

CLAUDIA SHEINBAUM recibe a Lee Jae Myung en Palacio ı Foto: David Patricio|La Razón

El mandatario surcoreano informó que ambos gobiernos alcanzaron un acuerdo de principio para avanzar hacia la conclusión de la revisión del Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, cuyas negociaciones se han prolongado durante siete años.

También se planteó establecer un esquema de crédito intermediario por 100 millones de dólares entre bancos de exportación e importación, destinado a facilitar que empresas mexicanas adquieran bienes y servicios coreanos y respaldar operaciones de compañías de ese país en México.

En materia tecnológica, los mandatarios acordaron ampliar la cooperación en el desarrollo de inteligencia artificial, digitalización, electromovilidad, ciencia y educación superior.

5.o lugar ocupa Corea del Sur como socio comercial de México

Lee Jae Myung anunció que en noviembre llegará a México una delegación público-privada para identificar y acelerar proyectos de cooperación digital. Ese mismo mes se prevé realizar el Día Espacial Corea-México, luego de que ambos países suscribieron un memorándum de cooperación en materia aeroespacial.

En seguridad, México y Corea buscarán reforzar el intercambio de información para combatir el tráfico de mercancías ilícitas y proteger la propiedad intelectual, además de ampliar la cooperación frente a delitos transnacionales.

La agenda incluyó también el suministro energético. El mandatario surcoreano agradeció a la Presidenta de México la cooperación ofrecida desde mayo para facilitar el abastecimiento de petróleo crudo a empresas de su país.

“Mi sincero agradecimiento por ello y también quiero agradecerle por acordar colaborar para un estable suministro del crudo”, expresó.

RETORNO DE BTS. La cultura fue otro de los ejes de la visita. Sheinbaum Pardo informó que ambos gobiernos analizan instalar en México un centro dedicado a la cultura k-pop y, de manera recíproca, establecer un espacio para la difusión de la cultura mexicana en Corea del Sur.

Lee destacó que el interés del público mexicano por la cultura de su país se ha extendido del k-pop a la gastronomía y la industria de la belleza, por ello, acordaron crear este año un grupo de trabajo para impulsar la coproducción de contenidos y la formación de talento.

En ese contexto, Sheinbaum comentó que “el día de mañana se presentará el grupo Stray Kids en nuestro país y también esperamos la llegada de BTS a México nuevamente en el 2027”.

Cabe recordar que la mandataria recibió en mayo pasado a los siete integrantes del grupo coreano BTS en Palacio Nacional, durante la visita que realizaron al país para ofrecer tres conciertos. Tras ese encuentro anunció que la agrupación había aceptado su propuesta de regresar en 2027, aunque hasta ahora no se han dado a conocer las fechas ni los recintos.

“La afición de la juventud mexicana por el k-pop y la gastronomía coreana es muestra de esa cercanía que crece entre nuestros pueblos”, expresó Sheinbaum.

En el plano internacional, la Presidenta señaló que ambos países coincidieron en respaldar el multilateralismo, el derecho internacional, la solución pacífica de las controversias. Destacó el respeto irrestricto a la autodeterminación y soberanía de las naciones.

LEGO invierte 400 mdd en el país; vienen 20 mmdd más

| Por Yulia Bonilla │

La empresa multinacional LEGO anunció una inversión de 400 millones de dólares en México, donde la inyección del capital generará alrededor de mil 300 empleos y también se espera que abone a la recuperación del sector juguetero en el país.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, resaltó, durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que México consiguió ser elegido como la sede para esta inversión -que estará activa hasta 2029- entre varios países que la empresa tenía contemplados.

Además de los más de mil nuevos empleos, subrayó que permitirá el renacimiento y expansión de la industria del juguete en México y también de la petroquímica, por el número de elementos que se requieren para la fabricación de las piezas a base de dicho recurso.

El Dato: La compañía, que llegó al país en 2008, tiene la fábrica más grande del mundo en México, nación que para el corporativo es estratégica para sus operaciones.

“Para poder tener un LEGO se necesitan polímeros, solventes, pigmentos, a veces silicón, adhesivos y muchos tipos de plásticos. Entonces, este aumento de producción tiene que ver con todo un ecosistema que entonces adquiere otra dimensión. Es uno de los objetivos del Plan México”, subrayó.

Nancy Sánchez Moya, directora general y vicepresidenta senior de Manufactura para América de LEGO comentó que el crecimiento ha sido constante desde 2008, cuando la empresa llegó a México.

Esta nueva inversión, precisó, será para la construcción de un nuevo edificio de empaque y un almacén automatizado de alta capacidad que servirán para dar soporte al crecimiento del negocio a escala mundial.

“La expansión responde al crecimiento que tenemos en el grupo LEGO a nivel global. Esta es una necesidad que tenemos de seguir ampliando nuestras capacidades para atender la demanda que tenemos alrededor del mundo”, comentó.

Para ello se considera la ocupación de 62 mil metros cuadrados de infraestructura industrial y tecnología de punta, la cual será confiada en el “talento calificado” que, aseguró, se ha encontrado en Nuevo León.

“Esto representa oportunidades de crecimiento, de desarrollo para muchas familias en Nuevo León. Agradecemos especialmente al Gobierno de México por todo el apoyo, al Gobierno de Nuevo León, a nuestras autoridades locales y a nuestros socios estratégicos por contribuir a un a un entorno que impulsa la innovación, el desarrollo industrial y la generación de oportunidades”, destacó.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que la inversión anunciada por Lego de 400 millones de dólares (mdd) a implementarse de 2026 a 2029 en Nuevo León, como parte del Plan México, tiene el objetivo de impulsar la producción para el mercado nacional y el desarrollo infantil con una generación de mil 300 empleos nuevos.

“Esta inversión es muy importante, no solamente por haber escogido a México, que habla de confianza en nuestro país. Segundo, el equipo de LEGO en México, que ha impulsado mucho esta inversión. Y tercero, pues también impulsa tanto la producción nacional para el mercado nacional como para la exportación de juegos que impulsan el desarrollo infantil”, puntualizó.

MÁS ANUNCIOS. En este contexto, Ebrard Casaubón adelantó que la Secretaría de Economía prevé anunciar nuevas inversiones por más de 20 mil millones de dólares durante los últimos meses de 2026, como parte de los proyectos que se encuentran en cartera para establecerse en territorio nacional.

“En el segundo semestre, en los últimos meses del año, presentaremos nuevas inversiones que pueden llegar hasta más de 20 mil millones”, sostuvo.

El secretario aseguró que la Inversión Extranjera Directa (IED) se mantiene en niveles elevados respecto a años anteriores y señaló que durante el primer semestre de 2026 México recibió alrededor de 35 mil millones de dólares por este concepto.

Explicó que a esos recursos, se suman proyectos anunciados posteriormente por alrededor de 14 mil millones de dólares. Estas inversiones corresponden a anuncios y proyectos en cartera, por lo que no necesariamente representan recursos que ya hayan ingresado al país.

“La inversión extranjera directa en México está a niveles muy altos comparativamente con los años anteriores. Como sabes, el primer semestre del año tuvimos aproximadamente 35 mil millones de dólares”, dijo.

Marcelo Ebrard Casaubón anticipó que la cartera seguirá creciendo durante el cierre de 2026, periodo en el que la Secretaría de Economía espera presentar proyectos adicionales por más de 20 mil millones de dólares.