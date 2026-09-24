‘Polo’ mantiene en alerta al Pacífico; suspenden clases en Jalisco y Michoacán

Fuertes vientos y elevado oleaje afectan hasta este momento al puerto de Acapulco

El huracán “Polo” mantiene bajo vigilancia a las autoridades de protección civil y marítimas debido a las intensas lluvias que genera en el Pacífico mexicano, mientras los estados de Jalisco y Michoacán mantienen la suspensión de clases en municipios afectados por el paso del ciclón.

De acuerdo con la actualización de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), “Polo” se mantiene este jueves como huracán categoría 4 en la escala Saffir-Simpson y continúa provocando lluvias intensas en zonas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Ante las condiciones meteorológicas, el gobierno de Michoacán extendió hasta este viernes 25 de septiembre la suspensión de actividades escolares en los municipios de Arteaga, Aquila, Chinicuila, Coahuayana, Coalcomán, Lázaro Cárdenas y Tumbiscatío.

Las autoridades estatales exhortaron a la población a extremar precauciones, evitar zonas de riesgo y mantenerse atenta a los avisos oficiales de Protección Civil.

En Jalisco, la Secretaría de Educación estatal informó que la suspensión de actividades escolares continuará este viernes en 33 municipios, luego de las afectaciones registradas desde el miércoles debido a las condiciones provocadas por el ciclón.

“Polo” se degradó a categoría 4 durante la mañana de este jueves, después de haber recuperado la categoría 5 durante la noche del miércoles. El fenómeno alcanzó por primera vez la máxima categoría el martes, tras experimentar una rápida intensificación en aguas del Pacífico.

La Secretaría de Marina prevé que el ciclón pueda recuperar la categoría 5 durante la madrugada de este viernes, antes de iniciar nuevamente un proceso de debilitamiento mientras se desplaza hacia el oeste-noroeste, paralelo a las costas mexicanas.

La evolución del sistema mantiene bajo vigilancia principalmente a las entidades del occidente y noroeste del país.

Como medida preventiva, la autoridad marítima anunció el cierre del puerto de Manzanillo, Colima, a todo tipo de embarcaciones.

Esta restricción se suma a los cierres totales que permanecen vigentes en Acapulco y Zihuatanejo, Guerrero, y Lázaro Cárdenas, Michoacán.

En otros puntos del litoral también se mantienen restricciones para embarcaciones menores. Entre ellos se encuentran Puerto Marqués, Guerrero; Puerto Escondido, Oaxaca, y Barra de Navidad, Jalisco.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL