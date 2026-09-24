Polo es categoría 5; bajo vigilancia, 100 comunidades

Autoridades de Guerrero y PC habilitan refugios como parte de las acciones ante los efectos del huracán Polo.

El huracán Polo recuperó la categoría 5 frente a las costas de Guerrero este miércoles, con vientos sostenidos de 260 kilómetros por hora y rachas de hasta 310, mientras autoridades concentraron la vigilancia en 100 comunidades y 65 puntos susceptibles a inundaciones en cuatro estados del Pacífico.

A las siete de la noche, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) ubicó el centro del ciclón a 235 kilómetros al sur-suroeste de Zihuatanejo y 425 al sur-sureste de Manzanillo. El sistema avanzaba hacia el noroeste a nueve kilómetros por hora, tras bajar a categoría cuatro durante la mañana.

Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés), Polo mantendrá ese rumbo hasta el jueves antes de alejarse mar adentro. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), conserva una zona de prevención desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán, y de vigilancia hacia Playa Pérula, Jalisco.

El Dato: Conagua advirtió riesgo de deslaves, crecidas de ríos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas. PC recomendó acudir a los refugios temporales implementados.

Tras revisar los Atlas de Riesgos, el Puesto de Comando Interinstitucional concentró las acciones preventivas en 25 municipios costeros. La Secretaría de Marina (Semar) cerró la navegación en Acapulco y Zihuatanejo y restringió el tránsito de embarcaciones menores en Manzanillo, Puerto Marqués y Lázaro Cárdenas.

Las restricciones se extendieron a tierra. Michoacán suspendió clases y actividades turísticas en Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana, mientras Guerrero aplicó disposiciones similares en municipios del litoral. A estas acciones se sumará la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), al reforzar el perifoneo preventivo.

5 es la categoría máxima en la escala Saffir-Simpson

El paso del huracán Polo dejará lluvias torrenciales de 150 a 250 milímetros en Michoacán y Guerrero, intensas en Colima y muy fuertes en el sur de Jalisco y oeste de Oaxaca. En el litoral de las tres primeras entidades, el oleaje alcanzará de 6 a 8 metros a 7 a 9 metros en las dos primeras. Las autoridades recomiendan a la ciudadanía informarse en fuentes oficiales.