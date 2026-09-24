Polo podría volver a categoría 5; Semar activa plan preventivo en BCS

La Secretaría de Marina (Semar) activó la Fase de Prevención del Plan Marina en las localidades de Loreto y Mulegé, Baja California Sur, ante el avance del huracán Polo, qué podría recuperar la categoría 5 en las próximas horas.

Ante este escenario la Embajada de Estados Unidos en México alertó a sus ciudadanos sobre lluvias intensas, inundaciones, deslaves, cierres carreteros y posibles cortes de energía en la zona hasta el martes 29 de septiembre.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC por sus siglas en inglés) informó la noche del jueves que Polo mantiene categoría 4, con vientos máximos sostenidos de 240 km/h. A las nueve de la noche, tiempo de México, se ubicaba a 315 kilómetros al suroeste de Manzanillo y a 735 al sur-sureste de Cabo San Lucas, con presión mínima de 935 milibares.

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Según el NHC, el sistema avanzaba hacia el oeste a 19 kilómetros por hora y podría recuperar la categoría 5 el viernes, antes de iniciar un debilitamiento gradual esa noche y el sábado. El radio de fuerza de huracán alcanza 65 kilómetros desde el centro.

#TenemosHuracán 🌀 | #Polo de cat. 4 se aleja de las costas de #México, es probable que vuelva a ser cat. 5 ⚠️



🇲🇽 Ubicado a 735 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, #BCS, con vientos de 240 km/h y presión de 935 mb. Se desplaza al oeste a 19 km/h.



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De acuerdo a los reportes meteorológicos, el oleaje generado por Polo en Baja California Sur comenzará a propagarse hacia el norte desde el viernes y continuará durante el fin de semana. El Centro advirtió sobre corrientes marinas e inundaciones costeras peligrosas.

En zonas costeras de Michoacán, Colima, el norte y sur de Jalisco y Nayarit, el ciclón podría dejar entre 50 y 100 milímetros adicionales de lluvia. En porciones del centro jalisciense y Guerrero prevé de 25 a 50 milímetros, con riesgo de inundaciones y deslaves.

Ante ese escenario, el Sector Naval de Santa Rosalía alistó 100 elementos, nueve vehículos, cinco embarcaciones, seis unidades de maquinaria pesada y una planta potabilizadora. Parte del contingente pertenece a la Brigada de Respuesta a Emergencia.

La Embajada estadounidense mantiene su alerta para la península de Baja California y Sonora. También pidió evitar entrar al agua o caminar por las playas, además de revisar carreteras, posibles cancelaciones de vuelos, así como contar con planes propios de evacuación.

⚠️ ALERTAS ACTIVAS:



• Sin avisos ni vigilancias costeras activas por parte del #SMNmx (fueron suspendidos al alejarse el núcleo de tierra firme).



• 🔵 #SIATCT (alerta azul) Activada para #BCS por ciclón acercándose. Mantenerse atentos a la información meteorológica.



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MSL