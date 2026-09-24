Julieta Ramírez tiende puente con el PT en Baja California

Mientras en otras entidades comienzan a surgir diferencias sobre una eventual alianza electoral entre Morena y el Partido del Trabajo (PT), en Baja California la coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, Julieta Ramírez Padilla, abrió un canal de diálogo con la dirigencia petista.

La morenista informó que sostuvo una conversación con Jaime Bonilla Valdez, dirigente del PT en Baja California y exgobernador del estado, como parte de los primeros acercamientos que realiza tras asumir la coordinación estatal.

A través de sus redes sociales, Ramírez Padilla señaló que la unidad entre las fuerzas políticas vinculadas con la llamada Cuarta Transformación debe construirse mediante el diálogo, el respeto y la búsqueda de coincidencias, aun cuando existan diferencias.

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“Conversé con el Ing. Jaime Bonilla, dirigente del PT en Baja California”, informó la coordinadora, quien subrayó que en la entidad la unidad debe construirse a partir del diálogo y la búsqueda de acuerdos.

El encuentro adquiere relevancia política luego de que Morena designara a Ramírez Padilla como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional el pasado 15 de septiembre, tras concluir su proceso interno para definir a quien encabezaría esta responsabilidad.

Conversé con el Ing. @Jaime_BonillaV, Dirigente del PT en Baja California.



Aquí sabemos que la unidad entre los partidos que han luchado por la Transformación se construye con diálogo, respeto y voluntad de encontrar coincidencias por encima de las diferencias. pic.twitter.com/NRJVRUpls3 — Julieta Ramírez (@JulietaRamirezP) September 24, 2026

Desde su nombramiento, la dirigente ha planteado como una de sus prioridades fortalecer la organización territorial y mantener comunicación con los distintos grupos y actores que participan en el movimiento político en Baja California.

Ramírez Padilla llamó a dejar atrás las diferencias surgidas durante el proceso interno de Morena y concentrarse en las tareas de organización. Su planteamiento incluye “incorporar a quienes participaron en la contienda interna, así como a fundadores, consejeros, activistas y ciudadanos”.

En ese escenario se ubica su acercamiento con Bonilla, quien actualmente encabeza al PT en Baja California y anteriormente formó parte de Morena.

La coordinadora insistió en que su designación no debe interpretarse como un triunfo personal, sino como una responsabilidad de organización colectiva, por lo que ha ofrecido mantener abiertos los canales de comunicación con los distintos equipos políticos.

Ramírez Padilla informó que continuará con su agenda territorial en los distintos municipios de la entidad, con el objetivo de fortalecer la organización y mantener comunicación con actores políticos y sociales vinculados con el movimiento de transformación.

El mensaje de la coordinadora contrasta con las posturas que han comenzado a surgir en otras entidades sobre la relación entre Morena y el PT y coloca al diálogo como una de las vías para mantener la comunicación entre ambas fuerzas políticas en Baja California.

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MSL