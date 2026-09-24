Morena Morelos rompe alianza electoral con el PT para 2027

Morena Morelos abrió un nuevo capítulo en su relación política con el Partido del Trabajo (PT) al fijar una postura en contra de competir en alianza con ese instituto político, de cara a los próximos procesos electorales.

El Comité Ejecutivo Estatal, acompañado de consejeras y consejeros estatales, reconoció que la definición formal de las alianzas corresponde a la dirigencia nacional de Morena y que acatará la determinación que ésta adopte. Sin embargo, estableció que, desde Morelos, su posición es no competir en coalición con el PT.

La dirigencia estatal argumentó que cualquier alianza electoral debe sustentarse en la lealtad al proyecto político, el respeto a las instituciones y el compromiso con la voluntad popular.

Aunque el pronunciamiento no implica una decisión definitiva sobre la política de coaliciones del partido a nivel nacional, sí representa una postura política de la estructura morenista en Morelos frente a una eventual alianza con el PT.

MORENA-MORELOS TERMINA CONFERENCIA POR INCAPACIDAD DE SU DIRIGENTE



Debe ser humillante para los dirigentes y gente del gobierno en turno que la dirigente en funciones, que no tengo idea como se llama, sea incapaz de hilvanar tres ideas juntas.



Esta fue parte de la "rueda de… pic.twitter.com/vYDZJei0u2 — David Monroy MX (@DavidMonroyMx) September 24, 2026

El posicionamiento se dio a conocer este jueves, un día después de los bloqueos registrados en distintos puntos de Cuernavaca, movilizaciones ante las cuales Morena Morelos también expresó su respaldo a la gobernadora Margarita González Saravia.

En relación con las protestas, el partido reiteró su respeto a la libertad de expresión y al derecho a la manifestación, pero llamó a que las demandas ciudadanas sean atendidas mediante el diálogo y las vías institucionales.

Morena Morelos sostuvo que González Saravia ha mantenido una disposición permanente para escuchar y atender a la ciudadanía, por lo que manifestó su respaldo a la mandataria estatal.

La dirigencia morenista consideró que las demandas sociales deben ser escuchadas cuando respondan a necesidades reales de la población, aunque señaló que las movilizaciones no deben afectar los derechos de terceros ni las actividades cotidianas de las familias morelenses.

En ese contexto, llamó a construir acuerdos con respeto y responsabilidad y a mantener abiertos los canales institucionales para encontrar soluciones.

El Comité Ejecutivo Estatal reiteró que continuará acompañando el proyecto de gobierno de González Saravia y, al mismo tiempo, dejó asentada su posición respecto al PT: Morena Morelos no quiere competir en alianza con ese partido, aunque la decisión final sobre las coaliciones electorales permanecerá en manos de la dirigencia nacional.

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MSL