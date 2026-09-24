Despliegan 250 policías en Juchitán, Oaxaca, para vigilar el Istmo

El despliegue táctico de seguridad preventiva en accesos y centros comerciales se ejecutó en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.

Un contingente superior a 250 efectivos de la Policía Estatal y de la Fuerza de Acción Estratégica Binnizá se desplegó en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, para reforzar las tareas de patrullaje, vigilancia y contención del delito en la región del Istmo de Tehuantepec.

La presencia policial responde a la exigencia ciudadana de recuperar la tranquilidad en los barrios, agencias e hileras comerciales del municipio, una zona clave para el tránsito local y el comercio regional.

Las acciones operativas incluyen la instalación de puestos de control preventivo en los accesos principales a la localidad, así como patrullajes de disuasión a pie y en unidades terrestres en los sectores con mayor incidencia delictiva.

Además de las labores de vigilancia, el personal táctico efectúa tareas de proximidad social con comerciantes y vecinos, buscando restablecer el contacto directo con la comunidad e incentivar la denuncia sobre conductas ilícitas.

Este esquema de seguridad se ejecuta mediante un trabajo coordinado entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Oaxaca, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Marina (Marina).

Las acciones se alinean a la estrategia nacional que encabeza el titular federal de la Secretaría de Seguridad, Omar García Harfuch, en colaboración directa con el gobierno que encabeza Salomón Jara Cruz.

La incorporación del cuerpo especial de respuesta inmediata con identidad zapoteca fue realizada por la Fuerza de Acción Estratégica Binnizá. ı Foto: Especial.

La incorporación del cuerpo especial Binnizá, denominación zapoteca que hace referencia al pueblo de la región, aporta capacidades tácticas enfocadas en combatir delitos de alto impacto e inhibir la presencia de grupos delictivos en el Istmo.

Las autoridades estatales afirmaron que la estrategia mantendrá un despliegue continuo en Juchitán de Zaragoza y áreas aledañas, operando de manera permanente hasta estabilizar el entorno social y garantizar el orden público.

Como parte de la estrategia preventiva, la Secretaría de Seguridad exhortó a los habitantes a utilizar los canales institucionales para reportar situaciones de riesgo, poniendo a disposición la línea de emergencia 9-1-1 y la denuncia anónima 089.

El Istmo de Tehuantepec se consolida como un punto prioritario para las fuerzas de seguridad federales y estatales, debido a la dinámica económica de la zona y la necesidad de resguardar el patrimonio de sus familias.

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JVR