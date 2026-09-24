Caso Juchitán demuestra que Gobierno de Sheinbaum detiene a quien sea: Bolaños-Cacho

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué, rechazó que la detención del presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, Miguel Sánchez Altamirano, conocido como “Quetu”, confirme los señalamientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una presunta relación entre el gobierno mexicano y el narcotráfico.

En una reunión con medios, desde San Lázaro, el legislador sostuvo que el llamado “caso Juchitán” demuestra, por el contrario, que el Gobierno de México actúa contra quienes son señalados por las autoridades, independientemente de su filiación partidista.

El ‘caso Juchitán’ no confirma versión de Trump sobre que el narco, sino todo lo contrario, que el gobierno de Claudia Sheinbaum detiene a quien sea, aunque sean de Morena Raúl Bolaños-Cacho Cué



La postura del diputado ocurre después de que fuerzas federales y estatales detuvieran al alcalde morenista de Juchitán, quien contaba con una orden de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que Sánchez Altamirano fue detenido junto con Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”, a quienes las autoridades relacionan presuntamente con una estructura dedicada a la extorsión y el cobro de piso, entre otros delitos.

El funcionario municipal fue arrestado en Ixtepec, municipio situado a unos 20 kilómetros de Juchitán. ı Foto: Especial

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca confirmó igualmente la detención y señaló que el alcalde habría participado, fomentado o encubierto actividades delictivas en la región del Istmo de Tehuantepec.

En su mensaje, Bolaños-Cacho Cué puso el énfasis en la pertenencia partidista del alcalde detenido para sostener que la actuación de las autoridades no estaría condicionada por intereses políticos.

El legislador planteó que el hecho de que Sánchez Altamirano sea integrante de Morena constituye, desde su perspectiva, un elemento que contradice la idea de que el gobierno federal protege a integrantes de ese partido vinculados con actividades delictivas.

La detención también generó protestas y bloqueos en Juchitán. De acuerdo con reportes periodísticos, policías municipales y simpatizantes del edil exigieron su liberación, mientras las autoridades federales y estatales defendieron el operativo.

La familia del alcalde, por su parte, ha rechazado los señalamientos y pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum investigar a quienes, aseguran, serían los verdaderos responsables de la violencia en el municipio.

El caso ocurre en medio de la discusión sobre los señalamientos realizados por Trump respecto a la relación entre el Estado mexicano y los grupos delictivos. Frente a esa narrativa, el presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro utilizó la detención de un alcalde emanado de Morena como ejemplo de que, según su postura, el gobierno federal no estaría haciendo distinciones partidistas al aplicar acciones de seguridad.

El proceso contra Sánchez Altamirano continuará en las instancias judiciales correspondientes, donde deberá determinarse su situación jurídica y la responsabilidad que, en su caso, pudiera acreditarse por los delitos que le imputan las autoridades.

Captura, ayer, del edil juchiteco (segundo) y de La Parca, en Ixtepec ı Foto: Cuartoscuro

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LMCT