Cofepris autoriza lenacapavir, primera profilaxis contra el VIH de aplicación semestral en México

México cuenta con una nueva alternativa para la prevención del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), luego de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) otorgó el registro sanitario al lenacapavir, medicamento de acción prolongada que puede administrarse dos veces al año.

La autoridad sanitaria informó este jueves 24 de septiembre que el fármaco está indicado como profilaxis preexposición (PrEP) contra el VIH y destacó que se trata de la primera alternativa de este tipo con un esquema de aplicación semestral autorizada en el país.

De acuerdo con Cofepris, la autorización fue otorgada después del análisis de la evidencia científica disponible sobre la calidad, seguridad y eficacia del medicamento.Con la decisión, México se suma a países y regiones que ya cuentan con esta alternativa para la prevención del VIH, entre ellos Estados Unidos, Brasil y países miembros de la Unión Europea.

¿Qué es el lenacapavir y cómo se aplica?

El lenacapavir es un medicamento de acción prolongada que, bajo la indicación autorizada por Cofepris, se utiliza como profilaxis preexposición o PrEP, una estrategia farmacológica destinada a prevenir la infección por VIH antes de una posible exposición al virus.

Una de sus principales características es la frecuencia de administración. El medicamento se aplica por vía subcutánea dos veces al año, lo que permite contar con un esquema semestral.

La autorización corresponde a un método de prevención y no a una vacuna contra el VIH. Tampoco debe confundirse su indicación como PrEP con los tratamientos utilizados para controlar la infección en personas que viven con el virus.

México participó en investigación sobre lenacapavir

Cofepris recordó que desde 2023 autorizó en México el protocolo GS-US-528-9023, correspondiente a un estudio de fase 3, doble ciego, multicéntrico y aleatorizado para evaluar la eficacia y seguridad del lenacapavir de acción prolongada.

El protocolo contempló la administración subcutánea dos veces al año para la profilaxis previa a la exposición al VIH y consideró a hombres cisgénero, mujeres transgénero, hombres transgénero y personas de género no binario de 16 años o más que tienen relaciones sexuales con parejas de sexo masculino y se encuentran en riesgo de infección por VIH.

La dependencia señaló que la autorización forma parte de la evaluación de nuevas alternativas para la prevención y atención de enfermedades y reiteró que el registro sanitario fue sustentado en la revisión de evidencia científica.

Por ahora, Cofepris no informó en su comunicado cuándo comenzará la disponibilidad del lenacapavir para la población en México, ni detalló su precio o un calendario para su eventual incorporación a instituciones públicas de salud.

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MSL