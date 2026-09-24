Beatriz Mojica, Ariadna Montiel y Abelina López acuerdan unidad de Morena en Guerrero

El acuerdo entre Beatriz Mojica Morga, Ariadna Montiel Reyes y Abelina López Rodríguez busca contener las fricciones derivadas del proceso de selección interna.

En un esfuerzo por consolidar la cohesión interna del partido oficialista, la coordinadora de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero, Beatriz Mojica Morga; la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, y la exaspirante a coordinadora, Abelina López Rodríguez, acordaron cerrar filas y promover la unidad partidista en la entidad con miras al fortalecimiento de Morena y la 4T, rumbo a las elecciones de 2027.

El acuerdo alcanzado entre la dirigencia nacional de Morena y los cuadros locales busca ponderar el interés colectivo sobre los proyectos individuales, en lo que han llamado operación cicatriz.

Durante el encuentro, se coincidió en la necesidad imperiosa de propiciar el diálogo permanente y el respeto mutuo entre los militantes para garantizar la defensa de la soberanía y el bienestar en el estado de Guerrero, reconociendo asimismo la trayectoria y el trabajo de Abelina López Rodríguez en el municipio de Acapulco y a lo largo del proceso interno estatal.

“En diálogo con la presidenta de nuestro Partido Morena @A_MontielR y nuestra compañera @AbelinaLopezR, coincidimos en cuidar a nuestro movimiento Morena, seguir dialogando para propiciar la unidad en todo momento”, escribió Mojica Morga en las redes sociales.

La búsqueda de consensos en la entidad ocurre en un contexto nacional marcado por tensiones y fricciones internas en el bloque oficialista, provocado por las asignaciones de los coordinadores estatales de la defensa de la Cuarta Transformación rumbo a las elecciones locales de 2027 han generado señalamientos de opacidad en las encuestas.

En diálogo con la presidenta de nuestro Partido Morena @A_MontielR y nuestra compañera @AbelinaLopezR, coincidimos en cuidar a nuestro movimiento Morena, seguir dialogando para propiciar la unidad en todo momento.



Porque en nuestro partido sobre cualquier interés personal está… pic.twitter.com/uTRnuOwENp — Beatriz Mojica Morga (@Beatriz_Mojica) September 24, 2026

Además, la impugnación formal del nombramiento en Baja California ante el Tribunal Electoral y reclamos de partidos aliados como el Partido del Trabajo y el Partido Verde por la exclusión de liderazgos locales generaron roces en la autodenominada Cuarta Transformación.

A pesar de los cuestionamientos, la dirigencia nacional de Morena ha hecho oficial la asignación de diez coordinaciones estatales en el país.

El listado de nombramientos incluye a Nora Ruvalcaba en Aguascalientes, Julieta Ramírez en Baja California, Pablo Gutiérrez Lazarus en Campeche, Rosi Bayardo en Colima, Beatriz Mojica en Guerrero, Carlos Torres Piña en Michoacán, Santiago Nieto Castillo en Querétaro, Gino Segura en Quintana Roo, Imelda Castro en Sinaloa y Verónica Díaz Robles en Zacatecas, con el objetivo de contener la división de las bases antes del arranque del proceso electoral.

Me dio mucho gusto conversar con las compañeras @Beatriz_Mojica, coordinadora de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en #Guerrero, y nuestra querida @AbelinaLopezR.



Reconocemos el trabajo y compromiso de todas y todos quienes construimos este movimiento.



La… pic.twitter.com/Aup69mIAl3 — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) September 24, 2026

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JVR