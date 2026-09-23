Morena intenta calmar al PT; no libera encuestas

Morena busca contener el creciente malestar del PT por la definición de candidaturas rumbo a 2027 y evitar que las diferencias deriven en una ruptura. La dirigente nacional, Ariadna Montiel, aseguró que su partido mantiene la intención de preservar la alianza con petistas y verdes y apostó por el diálogo para resolver las inconformidades.

Uno de los principales focos está en Zacatecas, donde Morena designó a Verónica Díaz Robles como su coordinadora estatal rumbo a 2027.

Montiel Reyes informó que se realizaron cinco encuestas —una de Morena, dos espejo de Morena, una del PT y otra del PVEM— y aseguró que todas arrojaron el mismo resultado. La dirigencia mantendrá bajo reserva los resultados completos hasta concluir el proceso.

La revisión se realizó el 16 de septiembre y, de acuerdo con Montiel, uno de los solicitantes acudió personalmente y el otro envió a un representante.

Reconoció que el Partido del Trabajo ha expresado observaciones sobre el proceso de selección de coordinadores estatales de la llamada Defensa de la Transformación y que sus integrantes analizan una ruta al interior del partido. Sin embargo, frente a las señales de distanciamiento, subrayó que Morena mantiene la intención de preservar la alianza. “Para nosotros siempre habrá la convicción de seguir caminando juntos. Nosotros queremos que la coalición se mantenga”, afirmó.

La lideresa guinda recordó que la relación entre Morena y el PT tiene una historia de más de tres décadas y apeló a esa trayectoria para llamar a mantener la coalición. “La política es el diálogo, la política implica que podamos mantener el diálogo para llegar a soluciones”, sostuvo.

Explicó que, como parte del procedimiento acordado para definir a los perfiles rumbo a los comicios de 2027, el PT y el PVEM participaron con aspirantes propios en las mediciones, mientras que sus representantes fueron invitados a las presentaciones de resultados.

Señaló que Citlalli Hernández Mora, coordinadora de Elecciones de Morena y quien encabeza la mesa de la coalición entre los tres partidos, ha mantenido comunicación con sus aliados y les ha planteado la intención del oficialismo de conservar la alianza.

El llamado busca contener las diferencias justo cuando el PT ha endurecido sus cuestionamientos al proceso interno. El partido ha planteado incluso la posibilidad de definir una ruta propia para 2027.

Mientras intenta mantener cohesionados a sus aliados, Morena también enfrenta presiones por la falta de publicación de los resultados completos de las encuestas que definirán las candidaturas restantes.

Montiel aseguró que los resultados se revelarán una vez que concluya la totalidad del proceso, debido a que todavía deberán considerarse factores como los ajustes de género y otras variables políticas.

Más tarde, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena, afirmó que habrá unidad y se mantendrá la coalición de su partido, PT y PVEM en todas las entidades, con excepción de San Luis Potosí.

En declaraciones a representantes de medios de comunicación, consideró que faltan coordinaciones por definir, por lo que se esclarecerán y aclararán todos los aspectos relacionados con el tema.

“Hay que calmarnos, hay que esperar tantito, yo creo que faltan muchas otras coordinaciones por definir y vamos a esclarecer y aclarar absolutamente todo”, indicó la dirigente guinda.

...Y responde a PT-Verde que no repetirá encuestas

| Por Claudia Arellano |

LA DIRIGENTE nacional de Morena, Ariadna Montiel, afirmó que los perfiles propuestos por el Partido del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM) ya fueron incluidos en las mediciones, y descartó realizar nuevas encuestas, pese a exigencias adicionales en Querétaro, Colima y Campeche.

También afirmó que las mediciones ya fueron realizadas y que los resultados pueden ser revisados, pero no consideró necesario repetir los ejercicios.

“Nosotros ya hemos medido a los compañeros, podemos volver a revisar las encuestas, ya están hechas, donde ellos están participando, el listado que nos presentaron en todos los casos”, señaló la morenista.

La dirigente del guinda también insistió en que los nombres propuestos por sus aliados ya fueron incorporados a las mediciones. “Eso ya está hecho, se puede revisar, nuevamente no tenemos ningún problema”, sostuvo.

El pronunciamiento ocurre en medio de las diferencias surgidas entre Morena y el PVEM sobre la definición de coordinaciones estatales rumbo a 2027.

Aunque Montiel Reyes afirmó que no había recibido de la dirigencia nacional del Verde una solicitud para realizar nuevas encuestas en Querétaro, Colima y Campeche, en días recientes, el coordinador del área electoral del PVEM, Arturo Escobar y Vega, declaró que su partido había planteado en la mesa de negociación con Morena la realización de una encuesta adicional en esas tres entidades.

Ante esta versión, la lideresa de Morena señaló que consultaría el tema con Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones.

“Yo no he escuchado eso de la dirigencia nacional, lo voy a comentar con Citlalli, pero con la dirigencia nacional hemos avanzado en estos días”, indicó.

Sostuvo además que representantes del PVEM han acompañado los anuncios de las coordinaciones y han participado en las mesas donde se conocen los resultados de las encuestas.