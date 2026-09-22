Beatriz Mojica defiende la transparencia del proceso de Morena en Guerrero; agradece respaldo de Sheinbaum

El mensaje sobre la validez del proceso interno y la revisión metodológica fue presentado en la Ciudad de México por la senadora Beatriz Mojica Morga.

Beatriz Mojica Morga, coordinadora de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero, afirmó que su designación como abandera del movimiento se dio tras un proceso transparente, puntual y público organizado por la dirigencia nacional.

Durante una conferencia ante medios de comunicación nacionales realizada la mañana de este martes 22 de septiembre de 2026 en la capital del país, la representante política señaló que todos los aspirantes completaron su registro abierto, firmaron una carta de compromiso de unidad y fueron citados para revisar los resultados metodológicos de las encuestas.

La senadora morenista agradeció el respaldo masivo manifestado por la población de la entidad durante el levantamiento del estudio de opinión. Mojica Morga puntualizó que la amplia ventaja obtenida evitó dudas sobre la validez del dictamen, al tiempo que minimizó los cuestionamientos aislados surgidos tras el anuncio.

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Respecto a las posturas críticas manifestadas por dos participantes del proceso interno, la coordinadora indicó que es cuestión de tiempo y diálogo para integrar a todos los sectores. Manifestó su respeto hacia cada uno de los contendientes, subrayando que las contribuciones individuales han fortalecido la estructura política en la región.

Mojica Morga reiteró que su labor prioritaria consistirá en promover un esquema de inclusión, donde los intereses particulares queden subordinados al bienestar de los guerrerenses. Para lograr la cohesión de la militancia, la legisladora sostuvo que mantendrá un trabajo permanente de territorio mediante visitas domiciliarias.

En el marco de su recorrido de precampaña por la entidad, informó que ha visitado 50 municipios y encabezado decenas de asambleas informativas. Mojica enfatizó que su estilo de trabajo se caracteriza por la cercanía directa en las comunidades y no por la gestión desde un escritorio.

Por otra parte, la coordinadora expresó su gratitud por las menciones de apoyo dedicadas a la entidad por parte de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, realizadas el día anterior. Describió a la titular del Ejecutivo como una gobernante demócrata y comprometida con el desarrollo social de Guerrero.

La morenista recordó que ha acompañado a Sheinbaum Pardo desde sus primeras giras políticas por el país. Destacó que el mandato presidencial representa un avance histórico por defender el legado del expresidente Andrés Manuel López Obrador, incorporando una visión propia centrada en la garantía de derechos y la entrega de resultados concretos.

Como prueba del respaldo federal en la entidad, Mojica hizo referencia a las obras de reconstrucción emprendidas en el puerto de Acapulco. Asimismo, subrayó el impacto de las inversiones extraordinarias destinadas a la infraestructura hídrica y a la red carretera del estado.

Finalmente, la representante política concluyó que la confianza otorgada por los ciudadanos y el respaldo de la Presidencia de la República representan una responsabilidad ineludible. Reiteró el compromiso de trabajar sin descanso para consolidar los proyectos de la Cuarta Transformación en todos los municipios de Guerrero.

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JVR