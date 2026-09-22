¿Qué categoría fue Otis, el huracán que impactó Guerrero en 2023?

El huracán Polo comienza a generar preocupación, pues su reciente intensificación recuerda a lo que se registró el 2023 en Guerrero, cuando el huracán Otis dejó un gran desastre durante su paso por las costas del Pacífico mexicano.

La llegada del huracán Polo y su intensificación a categoría 5 ha generado dudas sobre los daños que podría generar en las costas mexicanas, pues el centro de este se encuentra a 355 kilómetros de Zihuatanejo, Guerrero.

El 25 de octubre del 2023 Guerrero se enfrentó a una de las tragedias más grandes de los últimos años, pues ese fue el día en el que el huracán Otis llegó a la tierra acapulqueña con gran fuerza.

⚠️ #Polo se ha intensificado a un #Huracán de categoría 5 ⚠️



▪️ Se localiza a 355 km al sur de Zihuatanejo, #Guerrero, y a 580 km al sur-sureste de Manzanillo, #Colima.

◾️ #Lluvias puntuales intensas en #Colima, #Michoacán (oeste y costa), #Guerrero (este, costa y oeste) y… pic.twitter.com/9nphBLBi6g — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 22, 2026

Huracán Otis y su paso por Guerrero

Fue alrededor de las 00:25 horas del miércoles que Otis llegó a la costa y dejó todo destrozado a su paso, pues este estuvo clasificado con la categoría 5 en la escala de Saffir- Simpson.

Luego de que Otis terminara reduciendo a escombros muchos hoteles, carreteras, edificios públicos y privados, las redes, las telecomunicaciones y negocios, la ayuda humanitaria comenzó a reunirse en otras entidades.

Otis generó afectaciones en distintas zonas de Guerrero, pero las principales fueron Acapulco y Coyuca de Benítez, municipios en los que casi un millón de personas resultadon afectadas.

Huéspedes y trabajadores del hotel documentaron también los daños de #Otis en el exterior del Princess. pic.twitter.com/iXN2Lyqdnf — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) October 25, 2023

Además, el paso del huracán categoría 5 por la costa guerrerense dejó un saldo de más de 50 personas que perdieron la vida, y más de 30 que no pudieron ser localizadas hasta el momento.

Otis se formó el 22 de octubre del 2023, y la intensificación del huracán de categoría 5 generó que este alcanzara vientos de hasta 270 kilómetros por hora, lo que ocasionó frandes devastaciones en los edificios de la ciudad.

"Hotel Princess":

Por videos, imágenes y testimonios que se comparten mostrando los destrozos que el huracán OTIS provocó al Hotel Princess en Acapulco.pic.twitter.com/UHnkMVgZ2T — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) October 25, 2023

Huracanes en Guerrero

Los huracanes más fuertes y devastadores que se han registrado en los últimos años en Guerrero son los siguientes:

Septiembre de 1997: Huracán Paulina, categoría 4 en la escala de Saffir- Simpson.

Septiembre 2013: Huracán Manuel, categoría 1 en la escala de Saffir- Simpson.

Octubre 2023: Huracán Otis, categoría 5 en la escala de Saffir- Simpson.

Hasta el momento, el huracán Otis continúa siendo el más fuerte que ha golpeado las costas guerrerenses, pues además este se intensificó en menos de 24 horas.

Otis es uno de los más fuertes que se han registrado en México, pues este únicamente es superado por el huracán Patricia del 2015, que además de haber sido categoría 5, presentó una velocidad máxima de 325 kilómetros por hora.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.