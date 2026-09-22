Guerrero mantiene monitoreo y acciones preventivas por el huracán Polo: Evelyn Salgado

Ante la presencia del huracán Polo frente a las costas del Pacífico mexicano, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, dio seguimiento a las condiciones meteorológicas desde el Centro de Monitoreo y destacó que las medidas de prevención tienen como prioridad proteger la vida, la integridad y el patrimonio de las familias guerrerenses.

Durante la transmisión informativa, Evelyn Salgado Pineda señaló que, en coordinación con autoridades federales y municipales, se mantiene vigilancia permanente ante los posibles cambios en la trayectoria e intensidad del ciclón, por lo que llamó a la población a extremar precauciones y atender las recomendaciones de Protección Civil.

“Tenemos que extremar precauciones, aunque a veces parezcan acciones o medidas exageradas. Para salvaguardar la integridad, la vida y el patrimonio de las y los guerrerenses, no hay exageración”, expresó Evelyn Salgado Pineda.

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De acuerdo con el pronóstico meteorológico, las bandas nubosas de Polo podrían ocasionar lluvias de moderadas a intensas, vientos y oleaje elevado en las costas de Guerrero. Se prevén efectos principalmente en Acapulco y la Costa Chica, con posibilidad de extenderse gradualmente hacia la Costa Grande, por lo que se recomienda no confiarse ante las condiciones aparentemente tranquilas.

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda informó que el Consejo Estatal de Protección Civil permanece en sesión permanente y mantiene coordinación con los ayuntamientos, las Fuerzas Armadas, el DIF estatal y los sistemas municipales, a fin de fortalecer la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad.

Evelyn Salgado Pineda agregó que, de ser necesario, se encuentran disponibles los refugios temporales, mientras que desde la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz se revisan los operativos en Acapulco y las zonas donde podrían registrarse mayores precipitaciones, con el objetivo de proteger a la población y su patrimonio de actos de rapiña.

Sobre la suspensión de clases, la gobernadora precisó que cualquier determinación se dará a conocer mediante un comunicado oficial, conforme a la evolución del fenómeno y a la información disponible.

Por su parte, el coordinador general de Comunicación Social, René Posselt Aguirre, destacó que la administración estatal ha fortalecido las campañas de difusión y concientización para impulsar una cultura de protección civil y combatir la desinformación en redes sociales.

El secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Roberto Arroyo Matus, por su parte, llamó a no confiarse ante las condiciones despejadas que actualmente se presentan en algunas zonas de Guerrero.

El meteorólogo Fermín Damián explicó que, aunque se prevé que Polo mantenga una trayectoria paralela a la costa, la amplitud de sus bandas nubosas podría generar condiciones de tormenta tropical en algunos puntos del litoral.

Además dijo que el reporte señala que, la mañana de este martes, el centro del huracán se localiza a 335 kilómetros al sur de Zihuatanejo, con vientos máximos sostenidos de 270 kilómetros por hora, rachas de 325 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el norte a 4 kilómetros por hora.

Para las próximas horas se pronostican lluvias puntuales intensas en la costa y otras regiones de Guerrero, así como rachas de viento de 40 a 80 kilómetros por hora y oleaje de entre 5 y 6 metros en costas de Guerrero y Michoacán.

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