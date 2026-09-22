Huracán Polo alcanzó categoría 5

El huracán Polo se intensificó a categoría 5 en el Océano Pacífico este martes 22 de septiembre de 2026, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, el huracán Polo se localiza a 355 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 580 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

El centro del huracán Polo presenta vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora y se prevé que traiga intensas lluvias en zonas de Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

El huracán Polo mantiene su fortalecimiento mientras se desplaza frente a las costas de México.

El huracán Polo duplicó su fuerza en pocas horas y cerró la noche de este lunes como huracán categoría 4 frente al Pacífico mexicano, con un proceso de intensificación que podría llevarlo a huracán mayor este martes.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) reportó a las 18:00 horas del lunes vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros, frente a los 75 registrados tres horas antes.

En los primeros minutos de este martes, el centro del ciclón se ubicó a 340 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 530 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

El huracán Polo avanzaba hacia el este-sureste a 7 kilómetros por hora, con una presión mínima central de 971 milibares.

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