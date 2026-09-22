Huracán Polo alcanza categoría 4 en el Pacífico y amenaza con alcanzar nivel 5

El huracán “Polo” se intensificó a categoría 4 en el Océano Pacífico este 22 de septiembre de 2026 a las 00:00 horas, lo que refuerza las lluvias en el occidente y sur del país, reportó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El ciclón se ubicaba a unos 530 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima, y 340 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, mientras avanzaba hacia el este-sureste a aproximadamente siete kilómetros por hora.
El huracán “Polo” se localiza a 340 km al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 530 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima. Registra vientos máximos sostenidos de 215 km/h, rachas de 260 km/h y un desplazamiento hacia el este-sureste a 7 km/h.
Huracán ‘Polo’ se intensifica a categoría 2 en costas del Pacífico; prevén lluvias intensas
En el pronóstico de lluvias a 24 horas elaborado por Conagua y el SMN, se prevén precipitaciones puntuales intensas, acumulando de 75 a 150 mm, en la costa y sur de Guerrero, así como en la costa y sur de Oaxaca.
Prevén que huracán “Polo” alcance la categoría 5
En tanto el Centro Nacional de Huracanes (NHC) advirtió que las condiciones atmosféricas y oceánicas permitirían que el ciclón continúe fortaleciéndose durante las próximas horas y pueda alcanzar la categoría 5, el nivel máximo de la escala.
“Se pronostica una intensificación rápida continua durante el próximo día más o menos”, señaló el organismo, que alertó sobre la posibilidad de que Polo se convierta en un huracán categoría 5 potencialmente catastrófico entre este martes y el miércoles.
En su aviso previo, emitido a las 21:00 horas del lunes, el NHC ya había anticipado esa posibilidad. Entonces Polo registraba vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora y se desplazaba hacia el este-sureste.
Vigilan costa de Guerrero y Colima
El organismo mantiene bajo vigilancia por condiciones de tormenta tropical el tramo costero comprendido entre Tecpan de Galeana, Guerrero, y Manzanillo, Colima, donde podrían presentarse esas condiciones a partir de las primeras horas del miércoles.
“Polo” también podría provocar lluvias de entre cuatro y ocho pulgadas —aproximadamente 100 a 200 milímetros— en zonas costeras de Guerrero y Michoacán, con acumulaciones aisladas mayores, capaces de ocasionar inundaciones y deslaves. Oaxaca, Colima y Jalisco también podrían registrar precipitaciones importantes.
El NHC prevé que el ciclón cambie de trayectoria entre este martes y el miércoles, con un giro pronunciado hacia el noroeste y posteriormente al oeste-noroeste, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre su evolución frente a las costas del occidente y suroeste del país.
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JVR