Huracán ‘Polo’ se intensifica a categoría 2 en costas del Pacífico; prevén lluvias intensas

La trayectoria prevista del huracán "Polo" indica que se ubicará a solo cien kilómetros de las costas de Michoacán y Colima.

El huracán “Polo” se intensificó durante la noche de este lunes a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson en aguas del océano Pacífico, con vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora y rachas de hasta 215.

A las 21:00 horas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el ciclón se ubicó a 310 kilómetros al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero y a 495 al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

“Polo” se desplaza hacia el este-sureste a 7 kilómetros por hora, lo que favorece el descenso de la presión en su ojo y el incremento sostenido de sus vientos, por lo que se prevé que alcance la categoría 5 hacia el miércoles.

En tanto, aunque las autoridades descartaron un impacto directo en tierra, advirtieron que los efectos del huracán “Polo” serán considerables, debido a la cercanía del fenómeno, el cual se ubicará a unos cien kilómetros de las costas de Michoacán y Colima.

Además, las autoridades federales instaron a las poblaciones de los estados del litoral del Pacífico a extremar precauciones ante el registro de lluvias intensas en Guerrero y Oaxaca, así como oleaje elevado en las inmediaciones costeras.

🌀⚠️ El #Huracán #Polo se intensificó a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson en el océano Pacífico.



🌀 Su amplia circulación generará #Lluvias intensas en zonas de #Guerrero y #Oaxaca.



Más detalles, aquí. ⬇️ pic.twitter.com/ocpWlDyJos — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 22, 2026

Como medida de prevención, las autoridades educativas de Michoacán y Guerrero suspendieron las clases hasta el jueves 24 de septiembre.

Además, Protección Civil estableció zonas de vigilancia para evitar cualquier desgracia durante el acercamiento del huracán “Polo”.

De esta forma, autoridades federales y estatales pidieron a la población que tome las medidas pertinentes para evitar una tragedia tales como:

Evitar cruzar ríos

Despejar coladeras

No salir si es necesario

Trayectoria del huracán “Polo”

El huracán “Polo” sigue una trayectoria paralela a la costa, con un proceso de rápida intensificación. Al posicionarse al suroeste de Guerrero y Michoacán, sus bandas nubosas generan fuertes precipitaciones, vientos y oleaje elevado en los litorales de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.

Durante el inicio de la semana se desplaza de forma lenta con dirección este-sureste, pero se prevé un giro gradual en su rumbo hacia el oeste-noroeste a partir del martes.

Este cambio mantendrá al sistema bordeando las costas occidentales mexicanas mientras avanza mar adentro de manera paralela a Colima y Jalisco, perfilándose posteriormente hacia la península de Baja California.

Los pronósticos meteorológicos advierten que, al desplazarse sobre aguas cálidas, Polo cobrará fuerza rápidamente en los próximos días hasta alcanzar la categoría de huracán mayor. Las autoridades mantienen zonas de vigilancia e imponen medidas preventivas, como la suspensión de clases y el cierre de puertos en municipios costeros de Guerrero y Michoacán.

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JVR