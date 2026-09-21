Ricardo Gallardo anuncia 25 mil mdp en inversiones para 2027; será ‘el mejor año del sexenio’

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, durante la presentación de su Quinto Informe de Gobierno, el 21 de septiembre de 2026.

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, anunció una inversión de más de 25 mil millones de pesos en materia de seguridad, infraestructura, apoyos sociales y movilidad para el cierre de su administración en 2027, año que, adelantó, será “el mejor de todo el sexenio”.

Desde el Centro de Negocios Potosí, donde presentó su Quinto Informe de Gobierno, informó la inversión de más de 10 mil millones de pesos en obras públicas e infraestructura carretera en las cuatro regiones del Estado.

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, durante la presentación de su Quinto Informe de Gobierno, el 21 de septiembre de 2026. ı Foto: Cortesía

Asimismo, se espera 50 mil millones de pesos en inversión extranjera con dos nuevas plantas que podrían generar más de 10 mil nuevos empleos.

Gallardo Cardona también anunció más de 5 mil millones de pesos para apoyos sociales y otros 3 mil millones para consolidar la RedMetro en las cuatro regiones del Estado.

En su mensaje, dio a conocer que se contempla una inversión superior a 7 mil millones de pesos en seguridad pública con el objetivo de ser “el Estado más seguro del país”.

Durante su mensaje, Ricardo Gallardo sostuvo que San Luis Potosí “ya no acepta rezagos como destino”, aunque reconoció que “falta mucho camino por pavimentar”.

“San Luis Potosí que ha dejado claro que la riqueza y el progreso no pertenecen a una clase instalada en el gobierno, sino a todas y todos los potosinos. (...) Por eso debemos trascender al tiempo que nos brinda un solo periodo. Seis años de esfuerzo no son suficientes para superar el rezago de 40 años. Debemos mirar hacia adelante porque todavía falta mucho”, agregó.

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, durante la presentación de su Quinto Informe de Gobierno, el 21 de septiembre de 2026. ı Foto: Cortesía

Previamente, el gobernador expuso que desde el inicio de su administración apostó por la infraestructura como herramienta de competitividad y por la seguridad para recuperar la confianza ciudadana y recuperar la paz.

Además, se implementaron programas sociales como mecanismo de equidad y justicia social ante la “pobreza causada por el abandono institucional”, e impulsó la movilidad en las cuatro regiones de San Luis Potosí con la implementación de la RedMetro.

“Desde mi campaña a la gobernatura, sabía que el Estado tenía una deuda histórica con los potosinos, que por décadas esperaron caminos, esperaron seguridad, esperaron escuelas, esperaron a que el desarrollo dejara de concentrarse en la capital”, recordó Gallardo Cardona.

“Al asumir el cargo como gobernador, dispuse que el Estado pagara a los potosinos todas esas deudas. Estoy seguro que las obras y acciones que hemos implementado en estos cinco años se sienten en las cuatro regiones” Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí



El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, durante la presentación de su Quinto Informe de Gobierno, el 21 de septiembre de 2026. ı Foto: Cortesía

En ese sentido, destacó que “he gobernado con voluntad de impulsar a los que ya tienen y servir a quienes más lo necesitan”; sin embargo, reconoció que falta mucho por hacer.

“Por años, las y los potosinos tuvimos un gobierno genérico que nos trató como masas, simplemente. No entendía o no quería saber nuestros problemas. Hoy, darle a cada potosino es un justo valor que necesitan y será el sello de este gobierno. (...) Pero por ende necesitamos más tiempo para transitar de la transformación general a la transformación de cada familia y de cada ciudadano” Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí



El mandatario mencionó que “hay intereses que prefieren que las cosas permanezcan como estaban antes”, pues cuando el gobierno deja de ser “un botín para unos cuantos” y se convierte en palanca de apoyos para muchos, hay quienes tratan de frenar el cambio a toda costa.

“No quieren que financiemos apoyos productivos a las amas de casa, no quieren que rescatemos ningún espacio público, ni que pavimentemos y pongamos alumbrado en las colonias populares. Les molesta que invierta el dinero público en ustedes en este pueblo sabio”, señaló.

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cehr