Ricardo Gallardo pone en marcha L5 de RedMetro en Soledad de Graciano Sánchez, SLP

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, acompañado del alcalde Juan Manuel Navarro, puso en marcha la Línea 5 del Sistema RedMetro en Soledad de Graciano Sánchez, con la que más familias tendrán acceso a un transporte público gratuito, moderno y seguro, además de una mayor conectividad entre colonias, comunidades y puntos estratégicos de la zona metropolitana.
El Mandatario Estatal destacó que la nueva línea brindará servicio a sectores como la cabecera municipal, Pavón, Fresnos, San Felipe y distintas comunidades, además de extender su recorrido hasta Cándido Navarro y generar conexión con el Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga, facilitando los traslados diarios de habitantes, trabajadores, estudiantes y visitantes.
Ricardo Gallardo señaló que esta nueva ruta forma parte de la transformación del transporte público que desarrolla su administración, con servicios gratuitos que permiten a las familias reducir gastos y trasladarse con mayor facilidad hacia zonas comerciales, educativas, laborales y de servicios.
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Agregó que RedMetro continúa ampliando su presencia en distintos puntos del Estado, luego de la reciente puesta en operación de la ruta Ciudad Valles–Tamazunchale en la Huasteca potosina, con unidades eléctricas y un modelo sustentable que coloca a San Luis Potosí a la vanguardia en materia de movilidad.
Finalmente, el Gobernador afirmó que su administración continuará ampliando infraestructura y opciones de transporte para acompañar el crecimiento de Soledad de Graciano Sánchez y de toda la zona metropolitana, acercando servicios públicos modernos a más familias potosinas.
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