Ricardo Gallardo pone en marcha L5 de RedMetro en Soledad de Graciano Sánchez, SLP

El Gobernador Ricardo Gallardo Cardona encabeza el arranque operativo de la Línea 5 del sistema RedMetro en Soledad.

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, acompañado del alcalde Juan Manuel Navarro, puso en marcha la Línea 5 del Sistema RedMetro en Soledad de Graciano Sánchez, con la que más familias tendrán acceso a un transporte público gratuito, moderno y seguro, además de una mayor conectividad entre colonias, comunidades y puntos estratégicos de la zona metropolitana.

Autoridades estatales y municipales dieron el banderazo de salida al nuevo transporte gratuito para las familias potosinas. ı Foto: Gobierno SLP

El Mandatario Estatal destacó que la nueva línea brindará servicio a sectores como la cabecera municipal, Pavón, Fresnos, San Felipe y distintas comunidades, además de extender su recorrido hasta Cándido Navarro y generar conexión con el Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga, facilitando los traslados diarios de habitantes, trabajadores, estudiantes y visitantes.

RedMetro consolida su expansión en San Luis Potosí mediante la incorporación de rutas sustentables y gratuitas. ı Foto: Gobierno SLP

Ricardo Gallardo señaló que esta nueva ruta forma parte de la transformación del transporte público que desarrolla su administración, con servicios gratuitos que permiten a las familias reducir gastos y trasladarse con mayor facilidad hacia zonas comerciales, educativas, laborales y de servicios.

El Gobernador Ricardo Gallardo Cardona encabeza el arranque operativo de la Línea 5 del sistema RedMetro en Soledad. ı Foto: Gobierno SLP

Agregó que RedMetro continúa ampliando su presencia en distintos puntos del Estado, luego de la reciente puesta en operación de la ruta Ciudad Valles–Tamazunchale en la Huasteca potosina, con unidades eléctricas y un modelo sustentable que coloca a San Luis Potosí a la vanguardia en materia de movilidad.

La nueva ruta amplía la conectividad en la zona metropolitana hasta la comunidad de Cándido Navarro y el aeropuerto. ı Foto: Gobierno SLP

Finalmente, el Gobernador afirmó que su administración continuará ampliando infraestructura y opciones de transporte para acompañar el crecimiento de Soledad de Graciano Sánchez y de toda la zona metropolitana, acercando servicios públicos modernos a más familias potosinas.

am