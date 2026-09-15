Alfredo Ramírez Bedolla terminará presentación de V Informe con mensaje en Morelia, Michoacán

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, terminará la presentación de su Quinto Informe de Gobierno con un mensaje público desde Morelia, el jueves 17 de septiembre, donde presentará los resultados alcanzados durante este año de gestión.
De acuerdo con la agenda oficial presentada por el gobierno estatal, Ramírez Bedolla terminará las actividades por su Quinto Informe este jueves, día en que acudirá al Congreso del Estado para hacer la entrega oficial del documento y, posteriormente, dar un mensaje a la ciudadanía desde Morelia.
La entrega del Informe al Congreso será a las 10:00 horas, mientras que el mensaje, desde la Ceconexpo de Morelia, está programado para las 12:00 horas.
¿Quiénes son Aylin, Kimberly y Karol, otras estudiantes víctimas como Claudia Tacoronte?
El gobernador extendió la invitación a la ciudadanía a escuchar el mensaje, sino de forma presencial, a través de los canales oficiales del Gobierno de Michoacán en Facebook y redes sociales.
Con esta presentación, Alfredo Ramírez Bedolla concluye las actividades por su Quinto Informe de Gobierno, para las cuales realizó tres mensajes regionales:
- Uruapan: Sábado 12 de septiembre en el Salón Presidente
- Zamora: Domingo 13 de septiembre en el Teatro Obrero
- Zitácuaro: Lunes 14 de septiembre en el Teatro Juárez
Seguridad, infraestructura y programas sociales, entre los logros del quinto año de Gobierno en Michoacán
Además de los mensajes regionales, el gobernador de Michoacán ha compartido en redes sociales algunos de los principales logros de su administración durante el quinto año de gobierno.
Así, de acuerdo con la comunicación oficial, durante este quinto año de trabajo se ha logrado una reducción del más del 70 por ciento de homicidios en la entidad, gracias a lo que el gobernador consideró “coordinación, inteligencia y atención a las causas”.
Asimismo, Ramírez Bedolla destacó logros clave en infraestructura como la modernización de 72.3 kilómetros del corredor Maravatío - Zitácuaro, la construcción de dos teleféricos y el Metrobús para Morelia.
El mandatario estatal destacó que estas obras fueron posibles, además, sin endeudamiento: “Hoy demostramos con hechos que sí se puede: invertimos como nunca antes, sin endeudar a Michoacán y poniendo cada peso al servicio de la gente. Llevamos obras históricas a donde por tanto tiempo fueron olvidadas”, escribió en X.
Alfredo Ramírez Bedolla destacó que los avances del estado se convirtieron en “derechos, instituciones y políticas duraderas, gobernando desde el territorio y escuchando a la gente”.
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