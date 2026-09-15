Alfredo Ramírez Bedolla terminará presentación de V Informe con mensaje en Morelia, Michoacán

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, en uno de los mensajes regionales por su Quinto Informe de Gobierno.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, terminará la presentación de su Quinto Informe de Gobierno con un mensaje público desde Morelia, el jueves 17 de septiembre, donde presentará los resultados alcanzados durante este año de gestión.

De acuerdo con la agenda oficial presentada por el gobierno estatal, Ramírez Bedolla terminará las actividades por su Quinto Informe este jueves, día en que acudirá al Congreso del Estado para hacer la entrega oficial del documento y, posteriormente, dar un mensaje a la ciudadanía desde Morelia.

La transformación de Michoacán requiere trabajo constante y coordinación total. Hoy nos reunimos con el Gabinete Legal para evaluar avances, resolver pendientes y trazar las acciones que brinden resultados reales a las familias michoacanas. #MichoacánEsMejor pic.twitter.com/rIPz1hdV2y — Alfredo Ramírez Bedolla (@ARBedolla) September 14, 2026

La entrega del Informe al Congreso será a las 10:00 horas, mientras que el mensaje, desde la Ceconexpo de Morelia, está programado para las 12:00 horas.

El gobernador extendió la invitación a la ciudadanía a escuchar el mensaje, sino de forma presencial, a través de los canales oficiales del Gobierno de Michoacán en Facebook y redes sociales.

Zitácuaro y el Oriente de Michoacán lo tienen todo para consolidar su grandeza: gente de trabajo, una extraordinaria riqueza natural, vocación productiva y un legado histórico que nos llena de orgullo.



Desde este corazón histórico venimos a rendir cuentas de lo alcanzado, pero,… pic.twitter.com/sx9PAe6rWa — Alfredo Ramírez Bedolla (@ARBedolla) September 15, 2026

Con esta presentación, Alfredo Ramírez Bedolla concluye las actividades por su Quinto Informe de Gobierno, para las cuales realizó tres mensajes regionales:

Uruapan : Sábado 12 de septiembre en el Salón Presidente

Zamora : Domingo 13 de septiembre en el Teatro Obrero

Zitácuaro: Lunes 14 de septiembre en el Teatro Juárez

Seguridad, infraestructura y programas sociales, entre los logros del quinto año de Gobierno en Michoacán

Además de los mensajes regionales, el gobernador de Michoacán ha compartido en redes sociales algunos de los principales logros de su administración durante el quinto año de gobierno.

Sin paz no hay transformación. En Michoacán reforzamos la estrategia de seguridad con inteligencia y atención a las causas: reducimos los homicidios más del 70%, combatimos la extorsión y le cerramos el paso a la impunidad. #5InformeBedolla #LaTransformaciónSeVive pic.twitter.com/aYgH4rMpAS — Gobierno de Michoacán (@GobMichoacan) September 15, 2026

Así, de acuerdo con la comunicación oficial, durante este quinto año de trabajo se ha logrado una reducción del más del 70 por ciento de homicidios en la entidad, gracias a lo que el gobernador consideró “coordinación, inteligencia y atención a las causas” .

Asimismo, Ramírez Bedolla destacó logros clave en infraestructura como la modernización de 72.3 kilómetros del corredor Maravatío - Zitácuaro, la construcción de dos teleféricos y el Metrobús para Morelia.

Durante años nos dijeron que no había recursos. Hoy demostramos con hechos que sí se puede: invertimos como nunca antes, sin endeudar a Michoacán y poniendo cada peso al servicio de la gente. Llevamos obras históricas a donde por tanto tiempo fueron olvidadas. #5InformeBedolla… pic.twitter.com/wZWZHgsUNn — Alfredo Ramírez Bedolla (@ARBedolla) September 14, 2026

El mandatario estatal destacó que estas obras fueron posibles, además, sin endeudamiento: “Hoy demostramos con hechos que sí se puede: invertimos como nunca antes, sin endeudar a Michoacán y poniendo cada peso al servicio de la gente. Llevamos obras históricas a donde por tanto tiempo fueron olvidadas”, escribió en X.

Alfredo Ramírez Bedolla destacó que los avances del estado se convirtieron en “derechos, instituciones y políticas duraderas, gobernando desde el territorio y escuchando a la gente”.

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