¿Quién es ‘El Big Boss’ y cómo lo detuvieron en Puebla?

“El Big Boss”, detenido durante operativo de la Marina y Policía Estatal en Puebla

Gerardo “N”, conocido como “El Big Boss”, fue detenido en Puebla capital durante un operativo coordinado entre elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal y personal de la Secretaría de Marina (Semar).

De acuerdo con la información dada a conocer por las autoridades, el hombre, de 50 años, fue ubicado en la Unidad Cívica 5 de Mayo, en la zona histórica de los Fuertes de Loreto y Guadalupe, donde agentes estatales y federales realizaron la intervención.

Al momento de su detención, los elementos le aseguraron más de 50 envoltorios con posibles sustancias ilícitas, entre ellas metanfetamina, cocaína, piedra y marihuana. También fueron decomisados dinero en efectivo y una camioneta.

🚔🚨 En Puebla capital, la Secretaría de Seguridad Pública y @SEMAR_mx detuvieron a Gerardo N., alias “El Big Boss”, identificado como presunto distribuidor de sustancias ilícitas en la zona de la Avenida Juárez.



Durante la intervención fueron asegurados más de 50 envoltorios… pic.twitter.com/CkzY3HjYY3 — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) September 15, 2026

¿Quién es “El Big Boss”?

La SSP de Puebla identificó a Gerardo “N” como presunto distribuidor de sustancias ilícitas que operaba principalmente en la zona de la avenida Juárez, uno de los corredores comerciales y de entretenimiento más concurridos de la capital poblana.

Según el reporte oficial, el detenido cuenta con registros por delitos contra la salud. Sin embargo, será la autoridad ministerial la que determine su situación jurídica y establezca si existen elementos para relacionarlo formalmente con las actividades que se le atribuyen.

El apodo de “El Big Boss” comenzó a circular tras el operativo en el que fue detenido. Hasta ahora, las autoridades no han informado sobre su posible pertenencia a algún grupo delictivo ni sobre otros posibles implicados.

¿Cómo lo detuvieron en Puebla?

La captura fue resultado de una acción conjunta entre la Policía Estatal y la Marina, como parte de las labores de prevención, inteligencia y reacción operativa desplegadas en Puebla para combatir el narcomenudeo.

Los agentes detectaron a Gerardo “N” en la Unidad Cívica 5 de Mayo y, durante la revisión, localizaron los envoltorios con las posibles drogas, el efectivo y la camioneta que fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes.

Tras su detención, el hombre fue presentado ante el Ministerio Público, junto con lo asegurado, para que se realicen las investigaciones y diligencias necesarias.

La Secretaría de Seguridad Pública sostuvo que mantendrá operativos coordinados con autoridades federales y municipales para inhibir la distribución de drogas y otros delitos en la capital poblana.

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MSL