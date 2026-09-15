¿Quiénes son Aylin, Kimberly y Karol, otras estudiantes víctimas como Claudia Tacoronte?

El asesinato de Claudia Tacoronte, estudiante española que se encontraba en Morelos como parte de un intercambio académico, volvió a poner atención sobre los casos de jóvenes estudiantes víctimas de violencia en la entidad.

La joven fue privada de la vida la noche del sábado 12 de septiembre en Cuautla. Su cuerpo fue localizado en las instalaciones de la Casa de Cultura del municipio y, hasta el momento, las circunstancias de lo ocurrido no están completamente esclarecidas. Las primeras versiones apuntaron a un posible asalto.

El caso de Claudia se suma a los de otras estudiantes que fueron asesinadas en Morelos durante 2025 y 2026, entre ellas Aylin Rodríguez Fernández, Kimberly Joselin Ramos Beltrán y Karol Toledo Gómez, quienes formaban parte de la comunidad universitaria.

CLAUDIA TACORONTE, alumna de Educación infantil de la U. de Granada, España ı Foto: Especial

Aylin Rodríguez, Kimberly Joselin y Karol Tolero: sus historias

Aylin Rodríguez Fernández, estudiante de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), fue localizada sin vida el 4 de abril de 2025 dentro de una vivienda de la colonia Morelos, en Jiutepec.

Tres días después, la Fiscalía General del Estado informó que Uriel “N” fue vinculado a proceso por su probable participación en el feminicidio. El juez de control también impuso prisión preventiva al imputado. El caso provocó manifestaciones de estudiantes, familiares y amigos, quienes exigieron justicia durante el primer informe de actividades de la rectora de la UAEM.

Marchan alumnos de la UAEM, por asesinato de estudiante



Alumnos de la UAEM llevan a cabo una marcha silenciosa en demanda de justicia para su compañera Aylin Rodríguez Fernández, hallada sin vida, después de haber sido reportada como desaparecida. pic.twitter.com/ipzpcHLNvN — PuntoPorPuntoTV (@PuntoPorPuntoTV) April 4, 2025

En 2026, dos casos ocurrieron con pocos días de diferencia. Kimberly Joselin Ramos Beltrán, estudiante de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática, fue reportada como desaparecida el 20 de febrero. Durante las labores de búsqueda se localizó un cuerpo en la zona norte de Cuernavaca y posteriormente se confirmó que correspondía a la joven.

🇲🇽 | Encuentran el cuerpo sin vida de Kimberly Joselín Ramos Beltrán (18 años), estudiante de la Facultad de Contaduría de la UAEM, quien estaba reportada como desaparecida desde el pasado 20 de febrero.



El cuerpo fue localizado en una zona boscosa del Campus Chamilpa de la… pic.twitter.com/6GCzo73J7T — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 3, 2026

Por otro lado, Karol Toledo Gómez, estudiante de Enfermería de la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec, fue reportada como desaparecida el 2 de marzo. Durante la búsqueda, las autoridades localizaron un cuerpo sin vida en Coatetelco y los estudios periciales establecieron que se trataba de Karol.

Los casos de Kimberly y Karol provocaron movilizaciones dentro de la UAEM, así como exigencias de justicia y mayores medidas de seguridad para la comunidad universitaria.

Además, en 2026 también fue asesinada Michelle Itzayana Fuentes Calderón, de 15 años y estudiante de bachillerato de la UAEM.

Estos casos forman parte del contexto en el que ahora se investiga la muerte de Claudia Tacoronte, cuyo caso permanece bajo investigación de las autoridades de Morelos.

La Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec de la UAEM confirmó el fallecimiento de Karol Toledo Gómez.



La estudiante de 18 años estaba desaparecida desde el pasado 2 de marzo.



"No existen palabras que alcancen a expresar el dolor de nuestra comunidad"👇 pic.twitter.com/WHbj4teNey — Azucena Uresti (@azucenau) March 5, 2026

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