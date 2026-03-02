Hallan cuerpo durante búsqueda de Kimberly Joselín, estudiante de la UAEM desaparecida en Cuernavaca.

La Fiscalía de Morelos localizó el cuerpo de una persona sin vida durante un operativo de búsqueda para localizar a Kimberly Joselín, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) reportada como desaparecida desde el pasado 20 de febrero de 2026 en Cuernavaca.

En la búsqueda participaron elementos de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas, de la Agencia de Investigación Criminal y de la Coordinación General de Servicios Periciales.

El cuerpo fue localizado un polígono de búsqueda de Kimberly Joselín, ubicado en la zona norte de Cuernavaca. Ahora, la institución realiza las diligencias correspondientes a fin de determinar identidad, causa de muerte y temporalidad del fallecimiento.

“La Fiscalía General del Estado de Morelos informa que hoy se encontró un cuerpo sin vida en uno de los polígonos de intervención”, escribió la Fiscalía de Morelos en la red social X.

Además, aseguró que las investigaciones sobre la desaparición de Kimberly Joselín, estudiante de la UAEM continúan.

“Las investigaciones continúan en curso. La FGE Morelos informará oportunamente los avances que puedan hacerse públicos sin afectar el desarrollo de las indagatorias y el debido proceso”, concluyó.

La víctima fue vista por última vez el pasado 20 de febrero de 2026 en Cuernavaca, Morelos. Al momento de su desaparición vestía un pantalón de mezclilla azul oscuro, chamarra de piel sintética, tenis blancos y una bolsa de mano color negro.

Más temprano, se informó la captura de Jared Alejandro “N” por su presunta participación en la desaparición de la estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México.

