Enfrenta Tabasco alza en masacres durante gobierno del morenista May

En el último año, las masacres ocurridas en Tabasco han escalado, lo que colocó a la entidad como una de las que observaron mayor aumento en este fenómeno, definido como el asesinato, en un solo evento, de tres o más personas.

Al contrastar los números de 2024 y de 2025, obtenidos por la organización civil Causa en Común, se destaca que en dicha entidad, gobernada por el morenista Javier May Rodríguez, ocurrieron tres multihomicidios en 2024, número que se elevó a seis al año siguiente.

A la luz de la base de datos de la agrupación mencionada, entre 2020 y 2025 ocurrieron dos mil 976 masacres en el país, las cuales fueron documentadas a partir de fuentes periodísticas, y del 1 de enero hasta el 10 de abril del presente año suman, por lo menos, 60 casos, tres cada cinco días, en promedio.

El Dato: El feminicidio es un delito que aqueja a Tabasco, pues éste sólo ha tenido una ligera reducción en las carpetas de investigación al pasar de 28 a 25 entre 2024 y 2025.

La organización civil advirtió además que “el principal riesgo es la normalización, que las masacres dejen de escandalizar; y normalizar asimismo la impunidad, pues la gran mayoría de éstas quedan sin castigo”.

Como parte de la crisis de inseguridad que se vive en Tabasco, recientemente fueron hallados en hieleras restos humanos mutilados de, al menos, dos personas en el municipio de Centro (Villahermosa), con lo cual en la entidad se contabilizan nueve personas decapitadas en lo que va de 2026, como publicó La Razón el 14 de abril.

Los restos humanos fueron localizados a la altura de Macultepec, además de que también fue encontrado un cuerpo con signos de violencia y tortura en la ranchería Plátano y Cacao, ambos en el municipio de Centro, cuya cabecera municipal es la capital estatal Villahermosa.

6.1 es la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes en Tabasco en 2026

Medios locales reportaron que en las hieleras fueron localizadas dos cabezas humanas, mientras que en bolsas de color negro se encontraban partes de personas, sin que se supiera la cantidad, además de que había cartulinas con mensajes amenazantes suscritos por el grupo criminal La Barredora, el cual se atribuyó el crimen.

De acuerdo con las estadísticas del Gobierno de México, el promedio diario de víctimas de homicidio doloso se redujo de 86.9 en septiembre de 2024 a 48.8 en febrero de 2026, y febrero de este año es el más bajo desde 2015.

El especialista en temas de seguridad Víctor Sánchez dijo en entrevista que varias organizaciones civiles han hecho hincapié en que hay una tendencia preocupante en las cifras de reducción de homicidios derivado de que, en muchas entidades, así como han bajado los delitos, a la vez se han incrementado los homicidios culposos, lo cual no es normal.

137 asesinatos con arma de fuego ha registrado la Fiscalía de Tabasco durante el año en curso

“No es normal que esto suceda porque los homicidios culposos, sobre todo, tienen que ver con accidentes. Entonces, no es lógico que los accidentes vayan creciendo abruptamente mientras caen los homicidios dolosos y así como también van bajando, pues suben los desaparecidos, suben otros delitos contra la vida.

“O sea que es una forma de reclasificar. Entonces, desde varias organizaciones están poniendo la alerta en el sentido de que quizá esta baja que estamos observando no es del todo real”, subrayó.

En otro hecho de violencia, en la ranchería Plátano y Cacao de Tabasco, los pobladores dieron aviso a la policía sobre un bulto abandonado a orillas de la carretera, envuelto en una sábana. Luego confirmaron que se trataba de una persona.

Además, en la colonia Tamulté Sabina, en Villahermosa, fueron localizados restos humanos dentro de una bolsa negra sobre la vía pública. De acuerdo con reportes locales, el hecho ocurrió sobre la calle principal, por lo que fueron los propios vecinos de la zona quienes alertaron a las autoridades.

Otra arista que refleja la situación de inseguridad en la entidad es que se ha experimentado un incremento en el número de casos de fuga de reclusos, que tan sólo en el primer bimestre de este año suma 20, la cifra más alta en siete años y equivalente a todos los que se habían presentado durante cinco años juntos, en el periodo 2020-2024.

Este diario publicó recientemente que este número representa la mitad de la totalidad de los 39 casos ocurridos en todo el territorio nacional en los primeros dos meses del año en curso.

En el periodo de cinco años de 2020 a 2024 se habían reportado 20 carpetas de investigación iniciadas en el estado por ese delito: cuatro en 2020, ocho en 2021, uno más durante 2022, otros cuatro en 2023 y tres en 2024.

Sin embargo, en 2025, primer año completo del ejercicio de gobierno del morenista May Rodríguez, se dio el cambio en la tendencia, con nueve casos de evasión el año pasado, que se adicionan a los 20 reportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en lo que va de este 2026.

EL PELIGRO ı Foto: Especial

MÁS INSEGURIDAD. Tabasco no es la única entidad que registra multihomicidios, también Querétaro, donde la semana pasada se suscitó una agresión armada durante una pelea de gallos clandestina, que dejó un saldo de cinco personas sin vida y varios lesionados.

Los hechos ocurrieron después de que se originó una riña por apuestas, lo cual derivó en una balacera que dejó a las personas sin vida. La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que inició una carpeta de investigación con motivo de los hechos registrados al interior de un inmueble ubicado en la colonia Valle Dorado 2000, en el municipio de Corregidora.

En opinión de Víctor Sánchez, estos hechos son “un síntoma de las luchas territoriales de las organizaciones criminales y se dan, sobre todo, en lo que llamamos fronteras criminales”.

“Son espacios en donde actualmente está buscando expandirse una organización y ya había una organización ahí, y entonces se dan en el contexto en donde una busca arrebatarle a otra el control territorial de determinada demarcación”, explicó el experto en seguridad.

En el caso de Querétaro, el experto dijo que es una disputa entre el Cártel Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación, aunque hay algunas otras organizaciones involucradas.